Перевод на карту или на выход: калининградца в мороз высадили из автобуса, в котором не работал валидатор

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

«Сам себе контролёр» продолжает собирать обращения калининградцев о проблемах в общественном транспорте. В очередном выпуске — ситуации в областном центре и пригороде.

Наличка, перевод или на выход

В Калининграде пассажира попросили покинуть автобус в мороз из-за того, что оплата по банковской карте не прошла. Инцидент произошёл вечером 9 февраля.

По словам Светозара, в 17:26 он сел в автобус №25 на остановке «Ул. Дюнная». Транспорт обслуживается компанией ООО «Вест Лайн».

Мужчина сразу подошёл к стационарному валидатору, но на экране появилось сообщение — оплатить проезд было невозможно. Проблема возникла и у других пассажиров. Рядом стоял кондуктор с переносным терминалом, который тоже, увы, не работал.

Калининградцу предложили оплатить проезд наличными, но денег при себе у мужчины не оказалось. Тогда кондуктор озвучил ещё один вариант — перевести сумму за билет на его личный счёт. Пассажир отказался. После этого, как утверждает читатель, его попросили покинуть автобус. Кондуктор обратился к водителю, и тот подтвердил: если оплата невозможна, дальше ехать нельзя.

«Я вышел на остановке «Школа № 15», потому что не хотел задерживать других пассажиров», — пояснил Светозар.

Калининградец позвонил в диспетчерскую ООО «Вест Лайн». Там сообщили, что 10 февраля запланирован инструктаж сотрудников. Светозар оставил жалобу на горячей линии по работе общественного транспорта Калининграда. Он уверен, что в такой ситуации мог оказаться ребёнок, пенсионер или человек с инвалидностью: «Я не виноват, что у меня не оказалось наличных. Почему пассажиры должны расплачиваться за технические сбои и самоуправство сотрудников?»

Отвратительный маршрут

Жители Большого Исакова пожаловались на то, что автобус №155, идущий из посёлка в СНТ «Вишенка-2», систематически нарушает расписание, особенно вечером. По их словам, водители нередко ведут себя грубо.

Проблема, как утверждают жители, длится уже около двух лет, несмотря на многочисленные жалобы. Недавно было направлено коллективное обращение губернатору Калининградской области с просьбой наладить автобусное сообщение. Копия документа есть в редакции «Клопс».