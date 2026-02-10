В детском саду Гусева появится агрозона для дошколят, чтобы заранее готовить их к выбору профессии

ВКонтакте

В Гусеве отремонтируют два корпуса детского сада №5 и создадут на его территории агрозону с опытным участком для занятий будущих агрономов и селекционеров. Информация об этом размещена на сайте госзакупок в двух тендерах.

В пояснительной записке указано, что агрозона создаётся для ранней профориентации дошкольников. В учреждении обновят музыкальную и спортивную площадку, установят новые веранды для игр в дождливые дни, заменят покрытие дорожек на брусчатку и плитку.

Помимо этого, два корпуса садика ждёт капитальный ремонт. Фасады утеплят и покрасят, проведут ремонт во внутренних помещениях, заменят крышу, окна, приведут в порядок крыльцо и подвалы. В зданиях обновят все коммуникации и оборудуют подъёмник для инвалидов-колясочников.

Работы должны быть завершены к ноябрю 2026 года. На капремонт потребуется 158,7 млн рублей, на обустройство агрозоны — 52,9 млн.