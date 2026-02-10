ЛиАЗы и новая схема движения: что известно о долгожданном маршруте №22 в Калининграде

ВКонтакте

В Калининграде закупку автобусов среднего класса и запуск нового маршрута №22 перенесли на несколько месяцев. Об этом «Клопс» сообщили в администрации города.

Первоначально рейсы должны были запустить в феврале. Для этого планируют приобрести 12 новых машин — вероятно, это будет ЛиАЗ-4292. В салоне 23 посадочных места, общее число пассажиров — от 75 до 82 человек. Машины оборудованы системой книлинга, которая позволяет наклонять кузов на остановках, чтобы пассажирам было удобнее.

Решение о запуске маршрута уже принято, а изменения в транспортную схему города внесены. Перенос сроков связан со сложностями при оформлении лизинговой закупки: даты сдвинули ориентировочно на март–апрель 2026 года.

Новый маршрут №22 свяжет микрорайоны Сельма и Александра Космодемьянского и фактически заменит маршрутку №70. Последняя была единственным транспортом, который курсировал до спорткомплекса «Автотора». Он станет одним из мест проведения российско-китайских игр и обеспечение транспортной доступности «Автотор-Арены» — важная задача организаторов.

Тем не менее с запуском нового автобуса возникают вопросы: как транспорт будет разъезжаться на запаркованной под завязку улице вдоль спорткомплекса. Есть проблема для пассажиров: остановку на Новгородской устроили посреди парковки.

Маршрут пройдёт от СК «Янтарный» до остановки «Силикатный завод» в обоих направлениях по всей длине Тенистой аллеи. Он захватит часть окружной и минует участок проспекта Победы в районе Северного обхода.

Схема движения в сторону Сельмы:

ул. Согласия — Гайдара — Советский проспект — проспект Мира — Кутузова — проспект Победы — Тенистая аллея — Северный обход — Балтийское шоссе — Новгородская — Ижорская — Челюскинская — Карташева — Механическая — Тихоокеанская — Спасателей — Магнитогорская.

В обратном направлении:

ул. Магнитогорская — Спасателей — Тихоокеанская — Механическая — Карташева — Челюскинская — Ижорская — Новгородская — Балтийское шоссе — Северный обход — Тенистая аллея — проспект Победы — проспект Мира — Театральная — Ленинский проспект — площадь Победы — Советский проспект — Гайдара — Согласия.