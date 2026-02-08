На юге Калининграда закрыли ещё одну угольную котельную

ВКонтакте

В Московском районе не улице Павлика Морозова прекратила работу угольная котельная, восемь многоквартирных домов подключили к ТЭЦ-2. Об этом сообщили в телеграм-канале муниципального предприятия «Калининградтеплосеть» в воскресенье, 8 февраля.

В компании уточнили, что накануне подрядчик завершил все технические работы по переподключению домов к магистральным тепловым сетям. Сама котельная находилась на балансе предприятия с 1985 года, и местные жители давно ждали её закрытия — всему виной постоянные выбросы угольной гари.

Во время работ строители заменили около 280 метров тепловых сетей, а зданию бывшей котельной нашлось новое применение. Там установили «теплообменник, основной и резервный насосы, а также погодозависимую автоматику» — она позволяет регулировать температуру в зависимости от погоды.

«При наступлении благоприятных погодных условий подрядчик полностью восстановит нарушенное благоустройство на задействованных участках. Благодарим жителей домов за понимание и надеемся, что комфортное и надежное теплоснабжение окажется гораздо важнее временных неудобств», — добавили в «Калининградтеплосети».

Сейчас на балансе предприятия остаются 19 действующих угольных котельных. Девять из них планируют закрыть в течение этого года.