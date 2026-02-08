Дело нескольких месяцев: Беспрозванных анонсировал открытие неокампуса «Кантиана» в Калининграде

ВКонтакте

В Калининграде через несколько месяцев планируется открытие неокампуса БФУ имени И. Канта. Об этом губернатор области Алексей Беспрозванных заявил, поздравляя научное сообщество региона с профессиональным праздником, который отмечается 8 февраля.

Глава региона напомнил, что на площадке «Кантианы» хотят создать 46 современных лабораторий. Они будут использоваться для научных исследований и совместных проектов с индустриальными партнёрами. В правительстве области отмечают, что новая инфраструктура должна усилить исследовательскую базу региона.

В поздравлении также подчёркивается, что День науки — профессиональный праздник учёных, аспирантов, преподавателей и студентов, а также научных коллективов, вузов и исследовательских центров Калининградской области. Отдельно отмечена роль бизнеса, который внедряет научные разработки в практику.

«Для Янтарного края наука обладает особым значением. Хорошо понимаю, что инновации, научные исследования и разработки способны ощутимо усиливать устойчивость и конкурентоспособность экономики, укрепляют продовольственную безопасность и технологический суверенитет страны и региона, делают нашу жизнь комфортнее и безопаснее», — заявил Беспрозванных.

Власти отметили, что по оценке Минобрнауки России в 2025 году Калининградская область заняла первое место среди регионов страны в категории «Среда для работы исследователей». Поддержка проектов и разработок в этой сфере, как заявили в правительстве, останется одним из приоритетов региональной политики.