В Калининграде по улице Клинической потекла вода, дорога начала замерзать (видео)

В Калининграде на улице Клинической в районе дома №83Б из-за коммунальной аварии появился стихийный ручей. Видео с места происшествия очевидцы прислали «Клопс» в воскресенье, 8 февраля.

На кадрах видно, что вода бодрым потоком бежит по проезжей части и местами уже начинает замерзать. Горожане опасаются, что к вечеру ситуация может ухудшиться: в Калининградской области ожидается похолодание, дорога рискует превратиться в каток.

«Клопс» обратился за комментарием в региональный «Водоканал». В организации отметили, что ситуация находится под контролем: «Аварийная бригада направлена на место утечки для обследования территории. По результатам будет принято решение по дальнейшим действиям».