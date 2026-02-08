Как жить дольше и не терять голову: 6 направлений, которые сегодня изучают калининградские учёные

ВКонтакте

Тему замедления старения можно назвать одной из самых долгоиграющих: о том, как прожить дольше и сохранить здоровье, говорят не первое десятилетие. Ко Дню российской науки, который отмечается 8 февраля, в БФУ имени И. Канта рассказали, над какими исследованиями в этой области сейчас работают калининградские учёные.

1. Пептиды и обновление тканей

Один из активно изучаемых подходов — биоактивные пептиды, короткие цепочки аминокислот, которые участвуют в регуляции работы клеток. В вузе исследуют пептид «CC-18», который рассматривается с точки зрения регенерации тканей и поддержки структуры кожи.

Особенность таких соединений в том, что они легче проникают в ткани и могут работать точечно — без выраженных побочных эффектов. Это делает пептиды перспективными для косметики и функциональных продуктов питания.

«Биоактивные пептиды привлекают большое внимание благодаря своим особым уникальным физиологическим функциям. По структуре они такие же, как и синтезированные химическим путем лекарственные средства, но при этом они природные, натуральные», — поясняет профессор РАН, доктор технических наук, директор НОЦ «Промышленные биотехнологии» БФУ им. И. Канта Ольга Бабич.

2. Антиоксиданты и суперфуд из местных растений

Свободные радикалы и окислительный стресс считаются одним из факторов старения. Чтобы замедлить эти процессы, исследователи всё чаще обращаются к растительным антиоксидантам.

Калининградские учёные изучают экстракты растений, растущих в регионе — ольхи, таволги, вереска, лапчатки. Содержащиеся в них вещества могут использоваться в нутрицевтиках и пищевых добавках — для восполнения дефицита биологически активных компонентов.

3. Витамин D и метаболический возраст

Старение тесно связано с метаболическим синдромом — состоянием, которое повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и ожирения. Исследователи отмечают важную роль витамина D в поддержании иммунной системы, костей и мышц.

При этом даже при приёме добавок у многих людей сохраняется дефицит витамина — в том числе из-за генетических особенностей и избыточного веса, при котором витамин накапливается в жировой ткани.

«Наши исследования направлены на изучение того, как недостаток витамина D влияет на факторы риска развития метаболического синдрома. Это поможет врачам при назначении пациентам давать более точные рекомендации, чтобы уровень витамина в организме был достаточным», — рассказывает доктор медицинских наук, профессор, директор Центра иммунологии и клеточных биотехнологий БФУ им. И. Канта Лариса Литвинова.