Как жить дольше и не терять голову: 6 направлений, которые сегодня изучают калининградские учёные

Тему замедления старения можно назвать одной из самых долгоиграющих: о том, как прожить дольше и сохранить здоровье, говорят не первое десятилетие. Ко Дню российской науки, который отмечается 8 февраля, в БФУ имени И. Канта рассказали, над какими исследованиями в этой области сейчас работают калининградские учёные.
1. Пептиды и обновление тканей
Один из активно изучаемых подходов — биоактивные пептиды, короткие цепочки аминокислот, которые участвуют в регуляции работы клеток. В вузе исследуют пептид «CC-18», который рассматривается с точки зрения регенерации тканей и поддержки структуры кожи.
Особенность таких соединений в том, что они легче проникают в ткани и могут работать точечно — без выраженных побочных эффектов. Это делает пептиды перспективными для косметики и функциональных продуктов питания.
«Биоактивные пептиды привлекают большое внимание благодаря своим особым уникальным физиологическим функциям. По структуре они такие же, как и синтезированные химическим путем лекарственные средства, но при этом они природные, натуральные», — поясняет профессор РАН, доктор технических наук, директор НОЦ «Промышленные биотехнологии» БФУ им. И. Канта Ольга Бабич.
2. Антиоксиданты и суперфуд из местных растений
Свободные радикалы и окислительный стресс считаются одним из факторов старения. Чтобы замедлить эти процессы, исследователи всё чаще обращаются к растительным антиоксидантам.
Калининградские учёные изучают экстракты растений, растущих в регионе — ольхи, таволги, вереска, лапчатки. Содержащиеся в них вещества могут использоваться в нутрицевтиках и пищевых добавках — для восполнения дефицита биологически активных компонентов.
3. Витамин D и метаболический возраст
Старение тесно связано с метаболическим синдромом — состоянием, которое повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и ожирения. Исследователи отмечают важную роль витамина D в поддержании иммунной системы, костей и мышц.
При этом даже при приёме добавок у многих людей сохраняется дефицит витамина — в том числе из-за генетических особенностей и избыточного веса, при котором витамин накапливается в жировой ткани.
«Наши исследования направлены на изучение того, как недостаток витамина D влияет на факторы риска развития метаболического синдрома. Это поможет врачам при назначении пациентам давать более точные рекомендации, чтобы уровень витамина в организме был достаточным», — рассказывает доктор медицинских наук, профессор, директор Центра иммунологии и клеточных биотехнологий БФУ им. И. Канта Лариса Литвинова.
4. Диагностика жировой болезни печени без биопсии
Неалкогольная жировая болезнь печени — одно из самых распространённых возрастных заболеваний, которое долгое время может протекать бессимптомно. По разным оценкам, ею страдают около 25–30% взрослого населения мира, а в России — до 37%, при этом у людей с ожирением этот показатель достигает 62–93%. Основные факторы риска связаны с образом жизни — несбалансированным питанием, лишним весом и диабетом.
Классический метод диагностики — биопсия — достаточно сложный и травматичный, уверяют исследователи. В БФУ разрабатывают малоинвазивные подходы на основе анализа крови и молекулярных маркеров. Это позволяет быстрее выявлять заболевание и оценивать степень его развития без хирургического вмешательства.
5. Почему с возрастом «ломаются» митохондрии
Митохондрии называют энергетическими станциями клеток. С возрастом их работа нарушается, а это приводит к дефициту энергии и деградации тканей — прежде всего мышц и мозга.
Генетики изучают, как мутации митохондриальной ДНК влияют на этот процесс. Исследования показывают, что ключевую роль играют ошибки репликации, а не случайные повреждения.
«Мы перешли от констатации факта накопления мутаций мтДНК при старении к пониманию конкретного структурного механизма их возникновения. Это открытие превращает абстрактную «поломку митохондрий» в чёткую молекулярную мишень для диагностики, прогнозирования и будущей терапии, направленной на сохранение клеточной энергии и продление здоровья тканей в пожилом возрасте», — объясняет научный сотрудник Центра геномных исследований БФУ им. И. Канта Виктор Шаманский.
6. Когнитивное долголетие и технологии
Качество жизни в пожилом возрасте во многом зависит от сохранения памяти, внимания и способности концентрироваться. Поэтому отдельное направление исследований в вузе связано с когнитивным здоровьем.
В БФУ работают над цифровыми инструментами для оценки риска когнитивных нарушений и персонализированной реабилитации. В основе — анализ реакции мозга на физическую и умственную нагрузку, а также алгоритмы искусственного интеллекта.
«В 2025 году наши услуги получили около 150 пациентов. Наиболее частые жалобы — это повышенная утомляемость, ухудшение памяти и концентрации, а также двигательные нарушения, в том числе как последствия перенесённого инсульта. Подводить итоги еще рано, но мы уже видим положительную динамику: у пациентов отмечается улучшение памяти, нормализация сна и стабилизация психоэмоционального состояния», — говорит руководитель стратегического проекта БФУ им. И. Канта «Когнитивное долголетие» Наталья Шушарина.
