Подрос снежный покров и усиливаются морозы: прогноз погоды в Калининграде и области на 8 февраля

В течение суток в регионе ожидается похолодание, которое усилится к вечеру. Об этом телеграм-канал «Погода и метеоявления Калининградской области» сообщает в воскресенье, 8 февраля.

За ночь в регионе выпало до 3–4 мм осадков, из-за чего снежный покров увеличился примерно на 3–5 см. Утром и в первой половине дня сохранится пасмурная погода, однако после обеда ожидаются прояснения, на севере области — уже в ближайшие часы.

Температура днём составит −5…−8, а к вечеру по области похолодает до −10…−15. Из-за порывистого восточного ветра мороз будет ощущаться сильнее фактических значений.