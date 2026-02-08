В ЖК «Пионерский курорт» скидка 5%, рассрочка без переплат и кладовая в подарок

ВКонтакте

Ссылка Жильё на побережье с тишиной, удобством и выгодной стартовой ценой. Пока Светлогорск и Зеленоградск перегружены туристами, Пионерский сохраняет спокойствие и масштаб небольшого приморского города. Здесь, в пяти минутах от берега, началось строительство жилого комплекса «Пионерский курорт». Это проект для тех, кто хочет жить у моря, но вдали от толпы, с удобной инфраструктурой и реальной городской средой. Старт продаж уже открыт. Локация Жить у моря — мечта. Но мечта мечте рознь. Зеленоградск и Светлогорск за последние годы стали туристическими центрами: летом там многолюдно, шумно, некуда припарковаться, а чтобы дойти до воды — нужно пройти квест с толпами отдыхающих. Пионерский — пока вне этого шума. Пляжи шире, людей меньше, сам город компактнее: без ощущения суеты, с нормальным ритмом жизни. Именно здесь, всего в 500 метрах от берега, строится новый жилой комплекс «Пионерский курорт» от ООО «Специализированный застройщик "Маэстро"». Это зелёная и обжитая часть города. До Калининграда — около 30 минут на машине. До Светлогорска — 10 минут на велосипеде: можно съездить на концерт, выставку, спектакль и вернуться домой в тишину. До аэропорта — 20 минут по свободной трассе. Локация — одно из главных преимуществ проекта: сочетание уединения, доступности и развитой инфраструктуры.

Двор и инфраструктура Фасады будущего дома — сдержанные, в духе минимализма. Без показной «элитности» и декоративного шума — всё выглядит спокойно, современно и уместно. Это не проект «для рендера»: здесь проектируют с опорой на реальность, с уважением к будущим жильцам. «Пионерский курорт» — это не только квартиры, но и полноценная среда. Во дворе предусмотрены современные детские и спортивные площадки, прогулочные зоны, места для отдыха. Всё просто, логично и удобно. Есть куда выйти с ребёнком, можно поработать летом с ноутбуком в тени деревьев. Собственная парковка рядом, но вне пешеходной зоны. Безопасно и продуманно. Инфраструктура вокруг уже сложилась: школа в историческом здании, детский сад, спортивная школа, аптеки, магазины, поликлиника и больница — всё в шаговой доступности. Это не стройка в пустом поле, а настоящая городская среда. Поблизости зелёная зона и уличное освещение. А главное — море. Настоящее, не на картинке. Семь минут пешком — и вы на пляже. О доме и квартирах Дом будет невысоким — всего четыре этажа, что особенно ценно на фоне застройки соседних городов. Но при этом с современными бесшумными лифтами. Отопление автономное, в каждой квартире. Это значит, вы сами контролируете микроклимат и расходы. В доме запроектировано 80 квартир — от однокомнатных до трёхкомнатных, площадью от 33 до 84,68 м². Планировки разнообразные, с лоджиями, двумя санузлами, гардеробными и кухнями-столовыми. Подойдут для разного этапа жизни: от первой студии до квартиры для большой семьи. Всё продумано — без переплат за «воздух» и при этом с комфортом.

Старт продаж и цены Проект реализует общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик "Маэстро"». Компания делает акцент на качественном строительстве, продуманных планировках и привлекательном расположении — это видно на всех уровнях реализации. Работы ведёт строительный холдинг «СК Монолит», известный в Калининграде. У холдинга собственная техника, бетонный завод, производство окон и полный цикл контроля качества. В мае на площадке завершены земляные работы, сформировано основание под фундамент — строительство идёт по графику, без задержек. Сейчас идёт старт продаж — оптимальный момент для покупки. Есть рассрочка и скидки при полной оплате. Стартовая цена — от 6 126 840 рублей за однокомнатную квартиру площадью 33,75 м². «Однушки» — от 6,2 до 7,4 млн, «двушки» — от 8,4 до 10,5 млн рублей, трёхкомнатные — от 10,3 до 13 млн. Для инвесторов — надёжная точка входа, для тех, кто ищет жильё у моря, — шанс застолбить за собой комфорт и тишину, пока здесь ещё не слишком многолюдно. Пионерский — не сезонный курорт, а место для жизни. Спокойной, устойчивой, с морем рядом. Заселиться можно будет уже в I квартале 2027 года. Больше информации на сайте ЖК «Пионерский курорт». Телефон: +7 (4012) 52-10-99.