Когда начинать готовиться к ОГЭ и ЕГЭ в Калининграде: спойлер — раньше, чем кажется

Начинать готовиться к ЕГЭ можно в любой момент — но выгоднее всего в 10-м классе. Что говорят исследования и практика калининградского центра подготовки к ЕГЭ и ОГЭ «Эдукариум»?
Многие старшеклассники откладывают подготовку к ЕГЭ на потом — и всё превращается в весенний спринт. Конечно, подготовка даже за 3–4 месяца до экзамена может дать ощутимый результат при правильной организации курса. Но высокие баллы чаще получают те, кто начинает системно в 10-м классе и готовится два года.
В педагогической психологии это называется эффектом распределённой практики: регулярное обучение с возвращением к темам через интервалы помогает знаниям держаться дольше, а навык лучше автоматизируется. Авторы масштабного исследования из Мельбурнского университета показали преимущество распределённой практики над «плотным натаскиванием». Старт в 10-м классе даёт роскошь не бежать галопом, а постепенно выстраивать повторения и закрывать пробелы.
Что это даёт на цифрах (опыт «Эдукариума»)
Например, средний балл ЕГЭ-2025 по профильной математике в России — 62,05. Выпускники «Эдукариума», готовящиеся два года, обычно пишут ЕГЭ по этому предмету на 20–30 баллов выше среднего. Раньше старт — больше точек контроля, повторений и управляемости подготовки.
Но весной тоже можно сильно улучшить результат
Исследования показывают: даже небольшие объёмы системной практики дают измеримую прибавку. Например, 6–8 часов целенаправленной практики ассоциируются с заметным ростом результата, а 20 часов — с ещё большей прибавкой.
В любом курсе «Эдукариума» есть три обязательных элемента:
1. Диагностика → персональный план. Решаем, что подтягиваем первым для максимального прироста.
2. Циклы «задачи → ошибки → доработка → повтор». Без этого баллы почти не двигаются.
3. Плановые пробные экзамены с аналитикой. Определяем, где теряются баллы: в теме, скорости, во внимательности или в оформлении.
Кроме того, в «Эдукариуме» есть формат, который особенно ценят старшеклассники — тьюторские консультации. Это бесплатные практические встречи, куда ученик приходит с конкретным запросом, а опытный преподаватель помогает:
- «докрутить» навык до автоматизма (скорость, типовые ловушки, оформление);
- разобрать личные пробелы (не «общую тему», а ваш конкретный затык);
- собрать персональный дизайн подготовки: как повторять, какие блоки чередовать, как вести «журнал ошибок», как готовиться к пробникам.
Занятия в мини-группах в «Эдукариуме» дают дисциплину и темп, а ещё это заметно дешевле индивидуальных уроков у репетиторов. При этом качество и внимание к каждому ученику сохраняются.
