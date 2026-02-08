Когда начинать готовиться к ОГЭ и ЕГЭ в Калининграде: спойлер — раньше, чем кажется

Многие старшеклассники откладывают подготовку к ЕГЭ на потом — и всё превращается в весенний спринт. Конечно, подготовка даже за 3–4 месяца до экзамена может дать ощутимый результат при правильной организации курса. Но высокие баллы чаще получают те, кто начинает системно в 10-м классе и готовится два года.

В педагогической психологии это называется эффектом распределённой практики: регулярное обучение с возвращением к темам через интервалы помогает знаниям держаться дольше, а навык лучше автоматизируется. Авторы масштабного исследования из Мельбурнского университета показали преимущество распределённой практики над «плотным натаскиванием». Старт в 10-м классе даёт роскошь не бежать галопом, а постепенно выстраивать повторения и закрывать пробелы.

Что это даёт на цифрах (опыт «Эдукариума»)

Например, средний балл ЕГЭ-2025 по профильной математике в России — 62,05. Выпускники «Эдукариума», готовящиеся два года, обычно пишут ЕГЭ по этому предмету на 20–30 баллов выше среднего. Раньше старт — больше точек контроля, повторений и управляемости подготовки.