Алексей Беспрозванных принял участие в создании первой медали к X Российско-Китайским играм (фото)

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных поучаствовал в изготовлении первой медали, которая будет вручена на X Российско-Китайских молодежных играх. Состязания состоятся в Калининграде в конце мая 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона в субботу, 7 февраля.

Награды создаются на калининградской ювелирной фабрике Darvin Jewelry. Всего изготовят 550 медалей — за первое, второе и третье места. Беспрозванных лично познакомился со всеми этапами производственного процесса: от подготовки силиконовой и восковой форм до ручной шлифовки янтаря и покрытия эмалью. Он также сам провёл черновую чистку заготовки и склеил две половинки первой медали.

«Сегодня сам попробовал изготовить первую медаль — процесс непростой. Но еще сложнее будет завоевать эти медали спортсменам. Будет приятно, если эта первая награда достанется нашему калининградскому спортсмену», — отметил Беспрозванных.

Центральная часть медали будет подвижной: с одной стороны — эмаль, с другой — янтарь (цельный или спрессованный), подобранный по цвету. Изготовление одной награды занимает три дня, из которых до 14 часов уходит на ручную обработку. Вес готового изделия — 95 граммов. На весь комплект медалей потребуется около 500 кг латуни и 120 кг янтаря.

Планируется также выпуск уменьшенных копий наград — их смогут приобрести участники и болельщики как сувениры. Производство всех медалей и памятных изделий завершат к середине апреля.