Снег, мороз и порывистый ветер: погода в Калининградской области на воскресенье

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В воскресенье, 8 февраля, регион окажется на периферии антициклона, формирующегося над северной частью Европы. Об этом сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Ожидается облачная погода с прояснениями и умеренные морозы, которые к вечеру усилятся. По прогнозу синоптиков, ночью температура по региону составит от -4 до -7°C, возможен слабый или умеренный снег, местами — дымка. Днём столбики термометров покажут от -5 до -7°C. В утренние часы и до полудня возможны кратковременные осадки, преимущественно на юге области. После полудня — переменная облачность и без существенных осадков.

К вечеру мороз усилится: температура может опуститься до -10...-15°C. Ветер ожидается северо-восточный и восточный, 3–8 м/с, с порывами до 10–13 м/с, особенно в Калининграде, на побережье и над акваторией заливов.

Атмосферное давление будет постепенно расти — с 761 до 765 мм рт. ст.