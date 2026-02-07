Воды по пояс, а реакции нет: жители дома на Нарвской двое суток живут с затопленным подвалом (видео)

ВКонтакте

Жители одного из домов на улице Нарвской в Калининграде второй день борются с последствиями коммунальной аварии. Утром в пятницу, 6 февраля, в одной из квартир произошла утечка воды, а затем, по словам местных жителей, засорилась канализация. Об этом «Клопс» рассказала жительница дома.

По её словам, около девяти утра жильцы подали заявку в УК, но оперативной реакции не последовало. «Колодцы засорены, управляющая компания их не чистит. Вода пошла в подвал. В три часа дня никто ничего так и не исправил. Пришлось добиваться ответа звонками — трубки бросали, приходилось разговаривать жёстко», — сообщила горожанка.

Как утверждает женщина, аварийная служба приехала лишь ближе к вечеру, но отказалась проводить работы, сославшись на невозможность попасть в подвал: из-за мороза всё замёрзло, а уровень воды уже достиг критической отметки. Специалисты заявили, что сначала нужно откачать воду, но этого не произошло.

«Прошли ещё сутки, ничего не изменилось. Вода льётся, всё замерзает. Всё это как бы уже причиняет некоторые неудобства - это ещё мягко сказано. Это канализация, сейчас там воды по пояс», — рассказала жительница. По её словам, обращения во все возможные аварийные службы результата не дали: «Нас возвращают к управляющей компании. Говорят — рычагов воздействия нет».

По утверждению собеседницы «Клопс», последняя связь с УК состоялась в пятницу в 15:55. Там пообещали «всё решить», но спустя пять минут рабочий день закончился. «После 16:00 они всё спихнули на аварийку. Аварийка написала, что нужна откачка воды. Управляющая компания ответила — мы уже общались. И всё. У них выходной», — говорит горожанка.

Жители опасаются, что в предстоящие морозы трубы замёрзнут и лопнут. По их словам, подобные аварии уже происходили во время морозов.