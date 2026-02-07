Из Панамы в Калининград: кого арендовал ФК «Балтика»

ВКонтакте

Между калининградским футбольным клубом «Балтика» и панамским клубом «Альянса» достигнута договорённость о переходе центрального защитника Эдуардо Андерсона. Об этом сообщает пресс-служба ФК в субботу, 7 февраля.

Футболист присоединился к «Балтике» на правах аренды до 30 июня 2026 года. В соглашении предусмотрена возможность выкупа прав на игрока.

Эдуардо Андерсон является воспитанником клуба «Альянса». Дебют в чемпионате Панамы состоялся в сентябре 2018 года, а первый мяч за основной состав защитник забил в сентябре 2019-го. В 2022 году Андерсон стал чемпионом страны в составе «Альянсы». В 2023 году игрок был арендован костариканским клубом «Сан-Карлос», после чего перешёл в «Депортиво Саприсса», где в 2024 году стал победителем Клаусуры.

В сборной Панамы защитник дебютировал в мае 2022 года в товарищеском матче против сборной Сальвадора. В 2023 году сыграл один матч на Золотом кубке КОНКАКАФ, а в 2024 году вошёл в заявку национальной команды на Кубок Америки в США.