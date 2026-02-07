78% жителей Калининградской области оставляют чаевые — аналитики

ВКонтакте

78% жителей Калининградской области регулярно оставляют чаевые, в среднем добавляя 6% к сумме заказа. Наиболее щедрым месяцем стал декабрь — особенно в сфере красоты. Об этом говорят данные исследования, проведённого Авито Услугами совместно с сервисом Нетмонет.

Большинство (62%) жителей области признаются, что оставляют чаевые, если довольны качеством услуги. Ещё 16% делают это вне зависимости от результата, а 22% никогда не доплачивают исполнителям.

Главные причины поощрения — вежливость и доброжелательность персонала (58%), высокое качество обслуживания и профессионализм (по 51%). Почти треть (29%) благодарит мастеров за старание и сверхусилия, а каждый шестой надеется «закрепить» хорошее отношение персонала при следующих визитах.

Где оставляют чаще всего

На первом месте по популярности чаевых — рестораны, кафе и бары: здесь благодарят сотрудников 80% опрошенных. Далее идут курьеры (39%), таксисты (38%), мастера по ремонту и специалисты в салонах красоты (по 19%). Клинеры, няни и даже артисты тоже получают чаевые, хоть и реже (до 10%).

Сколько дают «на чай»

Около 48% калининградцев оставляют от 5 до 10% от суммы счёта. Менее 5% доплачивают 42% респондентов. Более щедрые чаевые — от 11% и выше — дают только 7% жителей. Самой крупной категорией в beauty-сегменте стали бани: здесь средний «чай» в декабре достиг 1 275 рублей.

Почему не оставляют

На первом месте среди причин отказа — грубость персонала (72%) и низкое качество услуги (68%). Также поводом не оставлять чаевые могут стать длительное ожидание (52%), навязчивость (38%) или слишком высокая цена самой услуги (34%).