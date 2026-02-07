В начале недели –20, к выходным +2: калининградцев ждут на следующей неделе погодные качели

ВКонтакте

Синоптики прогнозируют суровое начало следующей недели — регион накроет холодная воздушная масса, смещающаяся из Скандинавии. Об этом сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» в субботу, 7 февраля.

Уже в понедельник и вторник температура воздуха днём опустится до –7...–10°C, а ночью столбики термометров могут показать –15...–18°C. В отдельных районах, при ясной погоде и радиационном выхолаживании, морозы усилятся до –19...–20°C. Такая погода будет сопровождаться антициклоном — он обеспечит сухую, спокойную атмосферу с прояснениями.

Во второй половине недели прогноз резко меняется: атмосферные модели ожидают потепление из-за смещения барической ложбины и притока более тёплого воздуха с Атлантики. Уже к пятнице и субботе температура приблизится к нулю: возможны как слабые морозы (–1...–4°C), так и небольшая оттепель до +2°C.

Потепление, как ожидается, принесёт с собой облачность и вероятность осадков. Однако синоптики предупреждают: волна тепла может оказаться недолгой, и к началу следующей недели снова вероятен откат к морозам. Точные сроки и интенсивность оттепели пока остаются под вопросом.