Что включить в рацион в феврале, чтобы не заболеть: советы для калининградцев по сезонному питанию

Февраль — финал зимнего марафона. Солнца становится больше, но иммунитет и силы у многих на исходе. Поддержать организм в это время помогут прогулки, качественный сон, лёгкая физическая активность — и, конечно, питание. В Калининградском Роспотребнадзоре объяснили: важно разнообразить рацион, чтобы организм получал все необходимые витамины и микроэлементы.

Что включить в рацион:

Витамин C

Поддерживает иммунитет, участвует в синтезе коллагена и обмене веществ.

Где искать: хурма, киви, цитрусовые, брокколи, красный перец, квашеная капуста. Также подойдут: смузи и напитки с шиповником, облепихой, рябиной, смородиной.

Витамин A

Важен для кожи, зрения и защиты слизистых.

Источники: яйца, молочные продукты, говяжья печень, морковь, тыква, шпинат, томаты, бобовые, орехи.

Витамины группы B

Поддерживают энергообмен, нервную систему и сердце.

Где искать: нежирное мясо, рыба, печень, крупы, зелёные овощи, орехи, семечки, бобовые, яйца, гранат.

Витамин D

Особенно важен в пасмурное время года. Отвечает за здоровье костей, зубов и работу кишечника.

Продукты: яйца, сливочное масло, жирная рыба.

Клетчатка

Помогает работе ЖКТ и выведению токсинов.

Источники: злаки, отруби, сухофрукты, брюссельская капуста, фасоль, гречка, зелень, сельдерей, авокадо.

Эксперты советуют не зацикливаться на одном и том же наборе продуктов. Лучше чередовать позиции и делать питание по-настоящему разнообразным.