Февраль — финал зимнего марафона. Солнца становится больше, но иммунитет и силы у многих на исходе. Поддержать организм в это время помогут прогулки, качественный сон, лёгкая физическая активность — и, конечно, питание. В Калининградском Роспотребнадзоре объяснили: важно разнообразить рацион, чтобы организм получал все необходимые витамины и микроэлементы.
Что включить в рацион:
Витамин C
Поддерживает иммунитет, участвует в синтезе коллагена и обмене веществ.
- Где искать: хурма, киви, цитрусовые, брокколи, красный перец, квашеная капуста.
- Также подойдут: смузи и напитки с шиповником, облепихой, рябиной, смородиной.
Витамин A
Важен для кожи, зрения и защиты слизистых.
- Источники: яйца, молочные продукты, говяжья печень, морковь, тыква, шпинат, томаты, бобовые, орехи.
Витамины группы B
Поддерживают энергообмен, нервную систему и сердце.
- Где искать: нежирное мясо, рыба, печень, крупы, зелёные овощи, орехи, семечки, бобовые, яйца, гранат.
Витамин D
Особенно важен в пасмурное время года. Отвечает за здоровье костей, зубов и работу кишечника.
- Продукты: яйца, сливочное масло, жирная рыба.
Клетчатка
Помогает работе ЖКТ и выведению токсинов.
- Источники: злаки, отруби, сухофрукты, брюссельская капуста, фасоль, гречка, зелень, сельдерей, авокадо.
Эксперты советуют не зацикливаться на одном и том же наборе продуктов. Лучше чередовать позиции и делать питание по-настоящему разнообразным.
В России в 2025 году заметно выросло производство практически всех молочных продуктов.