В Калининграде ищут старушку, способную сказать в кадре пару фраз на немецком

В Калининграде для съёмок в сериале «Чужой город» требуется актриса на роль немецкой старушки. Об этом сообщили организаторы в группе «Массовка Калининград. Запись на съемки в кино» «ВКонтакте».

Женщина должна быть старше 60 лет. Героине предстоит произнести текст на немецком языке: Sie haben Ihre Zeitung vergessen. Wenn Sie die Zeitung gelessen haben, muessen Sie sie entweder mitnehmen oder in den Muelleimer werfen. Съёмки пройдут 8 февраля в бывшей больнице для душевнобольных «Аленберг».

Претендентки должны прислать видео, на котором они наговаривают текст, указав роль, возраст, размер одежды и номер телефона.