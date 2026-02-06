Кролики — это не только ценный мех: Парк света в Гурьевске лишился своей главной достопримечательности

ВКонтакте

Парк света в Гурьевске, в котором посетители могли посмотреть, погладить и покормить кроликов, работал без соответствующей лицензии. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре после внеплановой проверки учреждения.

Кроме того, что муниципальное учреждение «Гурьевский районный парк культуры и отдыха» не имело право демонстрировать животных, оно ещё и нарушало ряд правил по содержанию животных.

«Установлено бесконтрольное кормление животных посетителями, отсутствие должного контроля со стороны ответственных лиц, а также непредставление необходимой документации, подтверждающей происхождение животных и качество кормов. 2 февраля выдано предписание об устранении выявленных нарушений, а также о прекращении деятельности в части демонстрации животных до получения соответствующей лицензии», — отметили специалисты ведомства.