Ёлки собраны, ёлок больше нет: в Калининградской области завершилась акция по приёму новогодних деревьев

В Калининградской области завершилась акция по приёму новогодних ёлок. Об этом сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии в пятницу, 6 февраля.

Всероссийская экологическая акция проходила во всех муниципалитетах региона, всего работали 34 специализированные площадки, на которых установили специальные контейнеры, как только они заполнялись, ели вывозили к месту переработки. Всего в этом году калининградцы принесли более 16 кубометров новогодних ёлок (в четыре раза меньше по сравнению с 2025-м). Специалисты связывают это с тем, что жители области делают выбор в пользу искусственных елей или деревьев в кадках, которые можно высадить потом в открытый грунт.

Все собранные деревья превратили в щепки, из них получилось 5 кубометров высококачественного экологически чистого субстрата. Полученный материал — идеальное удобрение, которое подходит для кислолюбивых растений, таких как рододендроны, азалии, голубика и различные хвойные культуры. Весь объём передадут для использования фермерским хозяйствам.