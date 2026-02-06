Трещина от косы до косы: льдины вдоль побережья Балтийского моря местами отошли на 50 м

ВКонтакте

Вдоль побережья Балтийского моря от Балтийской до Куршской косы местами образовались трещины шириной до 50 м, покрытые местами слоем рыхлого снега. Выход на лёд опасен для жизни, предупредили в региональном МЧС.

Влиять на ледовую обстановку будет северо-восточный ветер, который будет дуть со скоростью 3-8 м/с. Ночью температура воздуха составит -3…-7°C, днём будет -2…-6 градусов. Возможен небольшой снег.