Трещина от косы до косы: льдины вдоль побережья Балтийского моря местами отошли на 50 м

Трещина от косы до косы: льдины вдоль побережья Балтийского моря местами отошли на 50 м - Новости Калининграда | Фото: пресс-служба МЧС по Калининградской области
Фото: пресс-служба МЧС по Калининградской области

Вдоль побережья Балтийского моря от Балтийской до Куршской косы местами образовались трещины шириной до 50 м, покрытые местами слоем рыхлого снега. Выход на лёд опасен для жизни, предупредили в региональном МЧС.

Влиять на ледовую обстановку будет северо-восточный ветер, который будет дуть со скоростью 3-8 м/с. Ночью температура воздуха составит -3…-7°C, днём будет -2…-6 градусов. Возможен небольшой снег.

Самая рискованная ледовая обстановка сейчас складывается на реках и в море. Там лёд формируется неравномерно и может быть опасным даже в мороз: его подтачивают течения, ветер и перепады глубин. Внешне прочная поверхность нередко оказывается хрупкой, может проломиться в любой момент.

