Трещина от косы до косы: льдины вдоль побережья Балтийского моря местами отошли на 50 м

Вдоль побережья Балтийского моря от Балтийской до Куршской косы местами образовались трещины шириной до 50 м, покрытые местами слоем рыхлого снега. Выход на лёд опасен для жизни, предупредили в региональном МЧС.
Влиять на ледовую обстановку будет северо-восточный ветер, который будет дуть со скоростью 3-8 м/с. Ночью температура воздуха составит -3…-7°C, днём будет -2…-6 градусов. Возможен небольшой снег.
Самая рискованная ледовая обстановка сейчас складывается на реках и в море. Там лёд формируется неравномерно и может быть опасным даже в мороз: его подтачивают течения, ветер и перепады глубин. Внешне прочная поверхность нередко оказывается хрупкой, может проломиться в любой момент.