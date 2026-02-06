Случившиеся из-за гололёда ДТП на Верхнеозёрной в Калининграде парализовали движение в этом районе (фото)

ВКонтакте

На улице Верхнеозёрной в Калининграде из-за гололёда произошло сразу несколько дорожных аварий. Об этом «Клопс» рассказали очевидцы.

Вечером в пятницу, 6 февраля, дорога превратилась в скользкую кашу. Здесь столкнулись три машины, водители сообщают ещё об одном ДТП ближе к улице Некрасова. Движение на участке в районе улицы Ленинградской временно перекрыли.

«Напасть какая-то! Было двустороннее движение, а стало нулевостороннее», — описывают ситуацию очевидцы.

Попавшие в аварию обратились в ГАИ, но сколько ждать приезда инспекторов, неизвестно. «Нам сказали, что на весь город работают два экипажа», — добавили автомобилисты.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» в районе Верхнеозёрной наблюдаются серьёзные заторы. Сложно проехать и по соседним Невского, Тельмана, Некрасова и Озерова. В целом напряжение дорожной ситуации в Калининграде в пятницу вечером оценивается в 8 баллов.