Эксперты разберутся, кто виноват в появлении трещин и других дефектов в сквере возле бывшего Дома искусств

Для оценки состояния сквера у бывшего Дома искусств в Калининграде привлекут независимых экспертов. Об этом рассказала сити-менеджер Елена Дятлова во время выездного совещания в пятницу, 6 февраля.
В 2024 году здесь провели комплексное благоустройство, а в начале 2026-го горожане заметили трещины и другие дефекты в покрытии.
«Мною было принято решение направить на объект комитет муниципального контроля, чтобы разобраться, что именно произошло: это брак при выполнении работ или ненадлежащая эксплуатация?» — пояснила Дятлова.
По словам главы администрации города, сейчас заказана независимая экспертиза, которая должна дать объективную оценку состояния объекта. Если будет установлен строительный брак, подрядная организация устранит дефекты в рамках гарантийных обязательств. Если причина в неправильной эксплуатации, восстановительные работы проведут за счёт муниципального бюджета.
«Пока нет заключения экспертизы, я не могу сказать, что именно стало причиной. Но в любом случае в 2026 году эту территорию нужно привести в порядок», — подчеркнула глава администрации.
Что именно бросилось в глаза калининградцам, читайте в материале «Клопс». Весной 2024 года в сквере появились новые фонтаны, зелёные насаждения, скамейки и велодорожка.