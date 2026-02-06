Эксперты разберутся, кто виноват в появлении трещин и других дефектов в сквере возле бывшего Дома искусств

ВКонтакте

Для оценки состояния сквера у бывшего Дома искусств в Калининграде привлекут независимых экспертов. Об этом рассказала сити-менеджер Елена Дятлова во время выездного совещания в пятницу, 6 февраля.

В 2024 году здесь провели комплексное благоустройство, а в начале 2026-го горожане заметили трещины и другие дефекты в покрытии.

«Мною было принято решение направить на объект комитет муниципального контроля, чтобы разобраться, что именно произошло: это брак при выполнении работ или ненадлежащая эксплуатация?» — пояснила Дятлова.

По словам главы администрации города, сейчас заказана независимая экспертиза, которая должна дать объективную оценку состояния объекта. Если будет установлен строительный брак, подрядная организация устранит дефекты в рамках гарантийных обязательств. Если причина в неправильной эксплуатации, восстановительные работы проведут за счёт муниципального бюджета.

«Пока нет заключения экспертизы, я не могу сказать, что именно стало причиной. Но в любом случае в 2026 году эту территорию нужно привести в порядок», — подчеркнула глава администрации.