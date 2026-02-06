В поликлинике Янтарного ночью прорвало трубу и обвалилось потолочное покрытие (фото)

По словам очевидцев, в ночь на пятницу, 6 февраля, затопило первый этаж. Пострадали коридор и некоторые кабинеты лаборатории, их будут сушить все выходные. Вдобавок обрушились потолочные панели.

В поликлинике №3 посёлка Янтарный: на первом этаже прорвало трубу с холодной водой. Фото с последствиями бедствия опубликовали в местном телеграм-канале «Янтарный обо всём».

Как рассказали «Клопс» в поликлинике, «сорвало кран на трубе»: «Специалист административно-хозяйственного отдела устранил поломку. ПВХ-панели с потолка сняли для замены, стены просушат и в понедельник покрасят».

Поликлиника продолжает работать. Никто из сотрудников и посетителей не пострадал.