Больше не Дом искусств: как обновляют калининградский Театр эстрады (фоторепортаж)

Дом искусств в Калининграде окончательно ушёл в прошлое — теперь это Театр эстрады. Как меняется учреждение, рассказали глава администрации Елена Дятлова и директор театра Дмитрий Новиков в пятницу, 6 февраля.
По словам Дятловой, главная задача — не просто косметический ремонт, а создание комфортного и современного культурного пространства.
«Мы шаг за шагом меняем задачи и приводим в порядок материально-техническую базу, чтобы в этих стенах было удобно и калининградцам, и артистам. Мы не можем закрыть театр на реконструкцию, поэтому идём поэтапно каждый год», — подчеркнула глава администрации.
Что уже сделали и что делают сейчас
За несколько лет в обновление Театра эстрады вложили около 165 млн рублей. Уже выполнен ремонт большого зала, в малом с ноября идут спектакли.
Сейчас подрядчик завершает очередной этап работ — фойе на первом и втором этажах. Контракт рассчитан на 70 дней, срок окончания — конец марта. По словам представителя подрядной организации, в помещениях укладывают стяжку, меняют радиаторы на современные внутрипольные, обновляют потолки, стены и двери.
Зачем в стене «дырка»
Одно из самых заметных новшеств — проём в стене на втором этаже. Как пояснил директор театра Дмитрий Новиков, это дополнительный эвакуационный выход, который пришлось предусмотреть из-за обновлённых требований пожарной безопасности.
Историческое мозаичное панно трогать не будут. Его аккуратно прикрыли на время работ.
«Панно останется в нетронутом виде и будет визитной карточкой учреждения. Это редкий пример мозаичного искусства, которое сегодня почти не используется», — отметил Новиков.
Фойе станет выставочным пространством
После завершения работ в фойе планируют устраивать выставки калининградских художников, проводить различные мероприятия, в том числе выпускные балы и занятия для людей старшего возраста. В здании прокладывают современные мультимедийные коммуникации, а позже полностью обновят гардеробы и мебель.
Основные работы в Театре эстрады планируют завершить в 2026 году. Дальше придёт черёд подвалов, чердаков, системы кондиционирования — закрывать учреждение уже не будут.