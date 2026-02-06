Больше не Дом искусств: как обновляют калининградский Театр эстрады (фоторепортаж)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Дом искусств в Калининграде окончательно ушёл в прошлое — теперь это Театр эстрады. Как меняется учреждение, рассказали глава администрации Елена Дятлова и директор театра Дмитрий Новиков в пятницу, 6 февраля.

По словам Дятловой, главная задача — не просто косметический ремонт, а создание комфортного и современного культурного пространства.

«Мы шаг за шагом меняем задачи и приводим в порядок материально-техническую базу, чтобы в этих стенах было удобно и калининградцам, и артистам. Мы не можем закрыть театр на реконструкцию, поэтому идём поэтапно каждый год», — подчеркнула глава администрации.

Что уже сделали и что делают сейчас

За несколько лет в обновление Театра эстрады вложили около 165 млн рублей. Уже выполнен ремонт большого зала, в малом с ноября идут спектакли.

Сейчас подрядчик завершает очередной этап работ — фойе на первом и втором этажах. Контракт рассчитан на 70 дней, срок окончания — конец марта. По словам представителя подрядной организации, в помещениях укладывают стяжку, меняют радиаторы на современные внутрипольные, обновляют потолки, стены и двери.

Зачем в стене «дырка»

Одно из самых заметных новшеств — проём в стене на втором этаже. Как пояснил директор театра Дмитрий Новиков, это дополнительный эвакуационный выход, который пришлось предусмотреть из-за обновлённых требований пожарной безопасности.

Историческое мозаичное панно трогать не будут. Его аккуратно прикрыли на время работ.

«Панно останется в нетронутом виде и будет визитной карточкой учреждения. Это редкий пример мозаичного искусства, которое сегодня почти не используется», — отметил Новиков.