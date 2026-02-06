В калининградском Театре эстрады пообещали к весне «маленькую сенсацию»

В калининградском Театре эстрады (бывшем Доме искусств) к весне планируют показать масштабную премьеру — мюзикл «Алиса в Стране чудес». Об этом «Клопс» рассказал директор учреждения Дмитрий Новиков.
По его словам, театр подписал договор с продюсерским центром Глеба Матвейчука. Уже в понедельник, 9 февраля, в Калининград приезжает команда из восьми специалистов.
«Мы ставим большой мюзикл «Алиса в Стране чудес» с приглашёнными профессионалами продюсерского центра. Это и художник по костюмам, и сценограф, и режиссёр, и балетмейстер. Я считаю, что для города это будет хорошая, пусть и маленькая, но театральная сенсация», — отметил Новиков.
Первые репетиции уже начались, а премьеру зрители смогут увидеть в конце апреля. Постановка станет одной из первых крупных работ Театра эстрады после смены статуса учреждения.
Дмитрий Новиков сообщил, что к 80-летию Калининградской области театр готовит новую праздничную программу и сразу несколько премьер. Подробности пообещали раскрыть позже.
Пока же в Театре эстрады проводится ремонт.