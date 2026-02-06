Калининградский янтарный комбинат стал объектом проверок из-за отходов на берегу Балтики

ВКонтакте

Росприроднадзор проводит внеплановую проверку АО «Калининградский янтарный комбинат». Об этом сообщает пресс-служба ведомства в пятницу, 6 февраля.

Поводом стала информация о возможном размещении отходов на побережье в посёлке Янтарный. Проверка проводится с согласия прокуратуры.

Во время выездного осмотра инспекторы установили, что отходы производства и потребления находятся за пределами официального хвостохранилища предприятия — прямо на береговой линии. Из-за воздействия воды террикон частично размывается, и часть отходов попадает в Балтийское море. Кроме того, в момент обследования была замечена работа техники, перемещающей отходы с берега в водоём.

Такая ситуация несёт потенциальную угрозу окружающей среде и может свидетельствовать о нарушении требований по охране земель и водных объектов. Специалисты оценят действия предприятия и проверят соблюдение природоохранного законодательства. После завершения проверки Росприроднадзор примет меры. Ведомство подчеркнуло, что ситуация находится на контроле.