«Вырос из штанишек»: Дятлова — о переименовании Дома искусств в Театр эстрады

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Дом искусств в Калининграде официально получил новое название — Театр эстрады потому, что изменилась концепция этого культурного пространства. Об этом рассказала глава городской администрации Елена Дятлова во время выездного совещания в пятницу, 6 февраля.

«Как вы лодку назовёте, так она и поплывёт. Я считаю, что творческий коллектив, который здесь работает, давно уже пережил прежний статус — вырос из штанишек. Когда просто нужно быть концертной площадкой и кинозалом, это уже не про них», — сказала глава администрации.

Дятлова отметила, что идея переименования была общей мечтой мэрии города и руководителя Дома искусств Дмитрия Новикова. По её словам, раньше основной упор делали на финансовую самодостаточность: бюджетное учреждение должно было зарабатывать за счёт концертов и гастролей.

«Тогда задача была простой: показать план финансово-хозяйственной деятельности и коммерческую составляющую — кого пригласить, какие концерты провести, чтобы заработать. Сейчас мы переходим от количества и просто зарабатывания к другому качеству культуры, которую можем дать жителям города», — подчеркнула Дятлова.

Сити-менеджер пояснила, что статус театра позволяет ставить перед коллективом новые задачи и формировать принципиально иной культурный продукт.