В Гурьевском округе альпинист спас кошку, застрявшую на старой водонапорной башне (фото, видео)

В посёлке Васильково Гурьевского округа бездомную кошку неизвестные затащили на заброшенную водонапорную башню и бросили там. Спасение животного продолжалось до глубокой ночи, рассказала «Клопс» калининградка Эвелина, которая пока приютила несчастного зверька у себя.
Кошку, застрявшую на высоте девятиэтажного дома, горожане нашли вечером в четверг, 5 февраля. Кира, сестра Эвелины, возвращалась вечером от подруги, когда услышала «громкий плач». Истошные крики доносились откуда-то сверху. Скоро девушка поняла, что животное не может спуститься с площадки под резервуаром.
Проход в помещение оказался открытым, и Кира попыталась подняться по скобам в стене, но у неё скоро закружилась голова, от страха высоты стало плохо. Пришлось спуститься. Она позвонила сестре и следующий час девушки вместе пытались найти помощь.
«Мы позвонили в 112, меня связали то ли с пожарными, то ли с МЧС, — рассказывает Эвелина. — Но там сказали, что, к сожалению, животными не занимаются и подсказали, что можно обратиться к волонтёрам. А Кира уже нашла в интернете фирму по промальпу, и мы туда тоже позвонили».
К счастью, в чате зоозащитников нашлось достаточно неравнодушных, сумму, нужную для вызова, собрали меньше чем за час. Девушки вернулись с профессионалом к башне.
«Ночь, темно, ничего не видно, — рассказывает альпинист Кирилл Богатырёв о своих впечатлениях. — Кот кричит, спасать надо!»
Он смог подняться по скобам в стене при помощи спецснаряжения и со страховочным тросом, но выручить бедолагу даже ему оказалось непросто. Перепуганная кошка шипела, царапалась.
«Там пространство под бочкой, где раньше находилась вода, — рассказывает Эвелина, — буквально сантиметров 15 или 20. И всё завалено камнями, какими-то обломками. Альпинист сам там всё расчищал и держался как мог за стену, и ногами, и руками. Когда он пытался её вытащить, она забивалась ещё дальше мордочкой. Но всё-таки он её ухватил и начал к себе потихоньку тянуть».
Кире пришлось тоже помогать — светить фонариком. Наконец Кирилл ухватил кошку и спеленал в собственной куртке. Он уверен, что животное кто-то туда занёс специально.
«Там высота 28 метров, — говорит молодой человек. — И такая лестница крутая, что кот сам не поднимется. Никакой».
Кирилл занимается промышленным альпинизмом уже третий год. Выручать подобных бедняг случается не так часто. Приходилось подбираться по льду водоёмов к замёрзшим птицам, а вот кошка, застрявшая на верхотуре, в этом году первая.
«У меня самого семь кошек и собаки есть, очень их люблю, — говорит альпинист. — Своих с деревьев доставал. Но такая высота — первый раз была».
К сожалению, восьмого котика Кирилл к себе взять не может. Так что найдёныша пока приютили Эвелина и Кира, назвали Мусей. Но оставить её насовсем девушки тоже не могут: хозяин их квартиры возражает против того, чтоб арендаторы держали животных.
Муся понемножку отходит от шока, сначала пряталась под ванной, но к утру начала выходить, поела и попила. «Кошка на вид давно не домашняя, — говорит Эвелина. — Она пушистая, но вся в колтунах, есть след от ошейника, очень лёгкая, худенькая. Такая ласковая!» Девушки очень надеются найти ей нового хозяина. Они написали объявление в соцсетях, но пока никто не откликнулся.
Если вы можете подарить Мусе настоящий дом, позвоните Эвелине: +7 (963) 291-21-49.
Редакция «Клопс» отправила запрос в администрацию Гурьевского округа с просьбой прокомментировать, почему такой потенциально опасный объект, как водонапорная башня, открыт.
