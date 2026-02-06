В Гурьевском округе альпинист спас кошку, застрявшую на старой водонапорной башне (фото, видео)

ВКонтакте

В посёлке Васильково Гурьевского округа бездомную кошку неизвестные затащили на заброшенную водонапорную башню и бросили там. Спасение животного продолжалось до глубокой ночи, рассказала «Клопс» калининградка Эвелина, которая пока приютила несчастного зверька у себя.

Кошку, застрявшую на высоте девятиэтажного дома, горожане нашли вечером в четверг, 5 февраля. Кира, сестра Эвелины, возвращалась вечером от подруги, когда услышала «громкий плач». Истошные крики доносились откуда-то сверху. Скоро девушка поняла, что животное не может спуститься с площадки под резервуаром.

Проход в помещение оказался открытым, и Кира попыталась подняться по скобам в стене, но у неё скоро закружилась голова, от страха высоты стало плохо. Пришлось спуститься. Она позвонила сестре и следующий час девушки вместе пытались найти помощь.

«Мы позвонили в 112, меня связали то ли с пожарными, то ли с МЧС, — рассказывает Эвелина. — Но там сказали, что, к сожалению, животными не занимаются и подсказали, что можно обратиться к волонтёрам. А Кира уже нашла в интернете фирму по промальпу, и мы туда тоже позвонили».

К счастью, в чате зоозащитников нашлось достаточно неравнодушных, сумму, нужную для вызова, собрали меньше чем за час. Девушки вернулись с профессионалом к башне.

«Ночь, темно, ничего не видно, — рассказывает альпинист Кирилл Богатырёв о своих впечатлениях. — Кот кричит, спасать надо!»

Он смог подняться по скобам в стене при помощи спецснаряжения и со страховочным тросом, но выручить бедолагу даже ему оказалось непросто. Перепуганная кошка шипела, царапалась.