В Калининградской области интерес к подработке вырос на 12% за зиму — аналитики

Жители Калининградской области стали активнее искать подработку — за два месяца зимы число откликов на предложения частичной занятости выросло на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные «Авито Подработки», опубликованные в пятницу, 6 февраля.

Больше всего рост интереса к подработке зафиксирован в сфере гостиничного бизнеса и туризма — количество откликов увеличилось в 2,2 раза (+123%). На втором месте по динамике — производство одежды, обуви и текстиля с аналогичным ростом (+119%). Замыкает тройку лидеров розничная и оптовая торговля, где число откликов выросло на 111%.

Аналитики отметили, что по всей России интерес к частичной занятости продолжает расти: за последние три года число самозанятых удвоилось. Такой формат работы всё чаще выбирают те, кому важно самостоятельно регулировать график и совмещать несколько источников дохода.

Среди регионов-лидеров по росту интереса к подработке — Ярославская область (+34%), республика Марий Эл (+32%) и Астраханская область (+27%). В этих регионах среднее вознаграждение за частичную занятость составляет от 30 до 43 тысяч рублей в месяц.