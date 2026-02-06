«Приходилось даже жить на судне»: молодые калининградские учёные рассказали о своих проблемах, губернатор обещал помочь

ВКонтакте

Алексей Беспрозванных поручил разработать комплексную программу поддержки молодых учёных. На встрече губернатора с молодыми калининградскими учёными в БФУ им. Канта в пятницу, 6 февраля, побывал корреспондент «Клопс».

Собравшиеся молодые специалисты делились личными историями.

«У меня был выбор: либо я уезжаю из региона, оставив все свои наработки, либо я затягиваю пояс и жду, — рассказала одна из участниц встречи, состоявшейся накануне День российской науки. — В тот момент я выбрала последнее. И я не смогла получить ни служебного жилья, ни общежития, потому что общежитие предполагается только для грантовых студентов».

Другая девушка-океанолог рассказала, что в какой-то период была вынуждена жить на научном судне: «Мои научные достижения были признаны на разных уровнях. <> На данный момент я уже начала преподавание, также веду студентов, аспирантов, участвую в различных всероссийских и международных мероприятиях. Но, к сожалению, понимаю, что с доступным жильём в Калининградской области достаточно сложно».

Алексей Беспрозванных рассказал, что когда-то и сам жил в общежитии и подрабатывал, поэтому хорошо понимает своих собеседников: «Пока ты решишь вопрос, где тебе жить и что тебе кушать, и голова работает с сомнением, правильно?»

Губернатор пообещал урегулировать вопрос с жильём, поручив Совету молодых учёных и участникам встречи совместно разработать комплексную программу поддержки. Она будет учитывать разные категории нуждающихся, например, молодых специалистов, снимающих квартиру. Губернатор попросил также рассмотреть варианты с предоставлением служебного жилья.

Транспорт

Молодые учёные рассказали, что эти расходы для многих становятся ощутимой нагрузкой, особенно если приходится ежедневно ездить из области. Одна из девушек поделилась, что каждый день добираться на автобусе в Калининград из Мамоново, на это уходит десять тысяч рублей в месяц. Льготы имеют только учащиеся в магистратуре и на бакалавриате.

Алексей Беспрозванных напомнил, что сейчас разрабатывается «Карта калининградца»: «И там тоже есть определённые бонусы для тех, кто будет пользоваться данной функцией. У нас будет одна карта банковская, привязанная к системе «Мир», которой вы будете пользоваться и в транспорте».

Наука в бизнесе

Губернатор призвал учёных активнее искать практическое применение своим исследованиям и выстраивать связи с бизнесом. Представитель калининградского филиала Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн (ИЗМИРАН) рассказал, что в регионе есть обсерватория, которая в режиме реального времени фиксирует геомагнитные возмущения, а также работает сеть камер ночного неба. Специалистам удалось зафиксировать 14 эпизодов полярного сияния, включая видимые невооружённым глазом. Эти данные используются в научных исследованиях и передаются профильным институтам и Роскосмосу. Есть возможность вести онлайн-трансляцию этого явления.

Губернатор предложил подумать о том, как такие разработки могут быть полезны не только научному сообществу. Он напомнил, что Калининградская область — туристический регион, и подобные проекты могут заинтересовать гостей. Беспрозванных предложил подумать, например, об экскурсиях для взрослых и детей.