После публикации «Клопс» в подвале калининградской пятиэтажки ликвидировали зловонный потоп

Фекальные воды в подвале дома №60-66 на ул. Пионерской в Калининграде стали поводом для реакции министерства регионального контроля. Ведомство выдало управляющей компании предостережение. Об этом «Клопс» сообщили в ответе на официальный запрос о ситуации.

Как отметили в минконтроля, этот дом находится в ведении управляющей компании «МКД сервис».

«Причиной подтопления подвального помещения многоквартирного дома послужило нарушение герметизации системы канализации», — говорится в ответе. В министерстве добавили, что управляющая компания заменила участок трубопровода и откачала фекальные воды. УК получила предостережение «о недопустимости нарушений обязательных требований в части надлежащего содержания подвального помещения, а также проведения дезинфекции дома».

Как рассказали корреспонденту «Клопс» жильцы дома, в пятницу, 6 февраля, к ним приходили представители Роспотребнадзора.

«Они провели осмотр, составили акт, — отметила собеседница портала. — В подвале, действительно, всё откачали, но пока ничего не убрали и не продезинфицировали. Трубы текут по-прежнему. Главный инженер УК присутствовал при осмотре, обещал всё устранить. Надеемся, что сделают».