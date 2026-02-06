Раз плотвичка, два плотвичка: калининградские рыбаки рассказали, кто клюёт подо льдом (фото)

ВКонтакте

Сезон подлёдной рыбалки в Калининградской области продолжается. Кто чаще попадается на крючок в феврале, жители региона делятся в соцсетях, а «Клопс» рассказали о своих уловах временно сменившие профиль грибники.

«Грибная банда Калининграда» выезжала на Куршский залив во вторник, 3-го, и в четверг, 5 февраля. В первый день клёв был просто потрясающим, рассказал «Клопс» администратор сообщества в «Телеграме» Николай Смирнов. Народа было мало, царил штиль. Рыбаки отошли от берега на расстояние около трёх с половиной километров, где глубина до 4,7 м, пробурили лунки и...

Не поверите, — говорит Николай, — до 12 часов я вторую удочку так и не смог разобрать, клёв — как на Чёрных камнях в «Бриллиантовой руке»!

Звонил брат: вы чокнутые, в деревне минус двадцать шесть показывает. Но нас разве это остановит! Мороза вообще не ощущалось, все на каком-то адреналине!»

На удочки рыбаков попалось изрядное количество плотвы и несколько лещей. Улов рыбаки в основном планируют завялить. Кстати, новички, которые составили компанию опытным «бандитам», тоже не остались без добычи.

«Отдельное спасибо хочу сказать Татьяне, — пишет калининградка Елизавета. — Она возилась с нами как с детьми. Где крючок застрял, как правильно наживку нанизать. Как ловить. Сказать, что это было круто — ничего не сказать!»