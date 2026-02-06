Центр «Мой бизнес» Калининградской области начинает отбор партнёров-подрядчиков на 2026 год

ВКонтакте

Центр «Мой бизнес» в Калининграде объявил отбор партнёров-подрядчиков для оказания услуг начинающим и действующим субъектам малого и среднего предпринимательства в 2026 году. Время приёма заявок ограниченно. Отбор проводится для Центра кластерного развития, Центра инноваций социальной сферы и Центра поддержки предпринимательства.

Центр кластерного развития

Центр кластерного развития приглашает подрядчиков для оказания консультационных, маркетинговых, правовых и организационных услуг предприятиям МСП — участникам территориальных кластеров. Услуги направлены на развитие кластерных проектов, продвижение продукции и брендов, подготовку проектной документации, выход на новые рынки, участие в деловых мероприятиях и повышение конкурентоспособности предприятий.

Центр инноваций социальной сферы

Центр инноваций социальной сферы (ЦИСС) ищет подрядчиков для работы с субъектами МСП и гражданами, заинтересованными в социальном предпринимательстве. Услуги включают консультационную, образовательную, информационную и маркетинговую поддержку, сопровождение бизнес-проектов, популяризацию социального предпринимательства и реализацию мероприятий в рамках государственных программ.

Центр поддержки предпринимательства

Центр поддержки предпринимательства принимает заявки от подрядчиков для оказания комплексных услуг гражданам, планирующим начать бизнес, и субъектам малого и среднего предпринимательства. Направления работы охватывают консультационную, образовательную, правовую, финансовую, маркетинговую, цифровую и организационную поддержку, а также содействие в продвижении продукции, развитии бизнеса и участии в деловых мероприятиях.

Порядок подачи заявок

Для участия в отборе необходимо заполнить установленные документы.

Центр инноваций социальной сферы

Документы: disk.360.yandex.ru/d/zTJCYFgu7LzUXw

Электронная почта: ciss@mbkaliningrad.ru

Центр кластерного развития

Документы: disk.360.yandex.ru/d/27KPGkLg86VHWQ

Электронная почта: nechai@mbkaliningrad.ru

Центр поддержки предпринимательства

Документы: disk.360.yandex.ru/d/eEcR3WmltyyX5Q

Электронная почта: cpp@mbkaliningrad.ru



Задать вопросы можно по телефону: +7 (4012) 994-588

Приём заявок открыт до 8 февраля. Документы можно направить по электронной почте соответствующего подразделения или подать лично. Результаты отбора будут объявлены 18 февраля.

Поддержка предпринимателей осуществляется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».