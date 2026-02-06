Беспрозванных открыл в Калининграде киберарену: молодёжь обучат управлению дронами и фиджитал-спорту

ВКонтакте

В Калининграде открылась киберарена, где молодёжь сможет в том числе освоить навыки управления беспилотниками, научиться спортивному программированию и попробовать силы в лазерных боях. Об этом сообщил глава региона Алексей Беспрозванных в своём телеграм-канале в пятницу, 6 февраля.

«Открыли в Калининграде киберарену, где парни и девушки смогут научиться управлять БПЛА и водить на автосимуляторах. Сам попробовал. Ощущение полной реальности. Новое пространство работает под эгидой ДОСААФ. Это вторая подобная арена в России, она поможет молодым ребятам подготовиться к военной службе по специальностям. Здесь мы будем проводить соревнования по киберспорту, спортивному программированию и многим другим видам», — говорится в сообщении.

Глава региона отметил, что спорт как явление развивается, и на сегодняшний день включает в себя киберспорт, фиджитал-направления, гонки дронов и спортивное программирование. По его словам, у молодёжи региона есть все условия для развития, в том числе и в тех видах спорта, которые ещё недавно казались непривычными.

Открытие такого пространства — это реакция на потребности молодёжи и требования времени, подчеркнул Беспрозванных. Формат киберарены значительно отличается от обычного компьютерного клуба. Ребята не просто играют в своё удовольствие — виртуальные занятия помогают им готовиться к современным киберспециальностям, в том числе в сфере обороны.

На новой арене пройдёт региональный этап Спартакиады молодёжи России. В программу включены соревнования по дрон-рейсингу, лазертагу, спортивному программированию, фиджитал- и компьютерному спорту. Для участников уже доступны гарнитуры управления БПЛА, автосимуляторы и полигон для лазерных боёв. Отмечается, что обучающие программы смогут пройти не только жители Калининграда, но и молодёжь из районов области — этот вопрос находится в проработке.

В этом году ДОСААФ в рамках госзаказа должен подготовить 224 водителей категории «С». Новые тренажёры позволят быстрее призывникам пройти начальный этап и адаптироваться к вождению грузовиков. Глава региона познакомился также с учебным автопарком, в котором имеются машины для обучения тех, кто лишился руки или ноги.

Площадка открыта при поддержке регионального правительства и областного министерства спорта.