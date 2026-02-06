В Калининграде автобусы уходят от кондукторов: как теперь платить за проезд

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде на маршруте №48 «ДС Янтарный — микрорайон Совхозный» появился ещё один автобус без кондуктора. Об этом «Клопс» сообщили пассажиры.

Оплатить проезд можно наличными — напрямую водителю, а также банковскими и транспортными картами через стационарные терминалы при входе в салон.

В декабре по такому же принципу начал работать один из автобусов маршрута №8. До этого схему первыми стали внедрять в «Калининград-ГорТрансе»: на некоторых линиях кондукторов сменили стационарные терминалы. Аналогично работают и троллейбусы.

В салонах, где нет кондукторов, действуют контролёры, но оштрафовать безбилетника непросто: для этого требуется участие полиции. К тому же сумма взыскания невелика — всего 300 рублей.