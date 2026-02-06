Шахматист из Калининграда выиграл серебро первенства России по блицу

ВКонтакте

Калининградский шахматист Сергей Кузнецов занял второе место в первенстве России по блицу в категории мальчики до 9 лет. Соревнования проходили в Сочи. Вместе с калининградцем на медали претендовали 59 спортсменов. Об этом сообщает министерство спорта Калининградской области.

Наш земляк перед турниром занимал лишь 26 место в рейтинге игроков. Однако вместе с Михаилом Шишовым из Татарстана (1 место в рейтинге) Кузнецов одержал по 9 побед в 11 встречах. Причём калининградец на финише турнира выдал серию из семи побед. В том числе взял верх над лидером. Но по дополнительному коэффициенту золото досталось всё-таки Шишову.