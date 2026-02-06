Зачем овчарке кричат «кис-кис»: как в Калининграде живут и служат патрульные собаки (фото)

ВКонтакте

Ссылка Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

Ссылка Хороший патрульный может приструнить хулигана добрым словом и строгим взглядом. Но в разы эффективнее охрана правопорядка, если подкрепить её весомым звонким «Гав!» Корреспондент «Клопс» побывал в кинологическом взводе «Росгвардии» и узнал, какой характер нужен для поиска мин и зачем овчарке говорят «кис-кис». Каждый вечер на улицы Калининграда выходят трое — по числу районов — необычных патрульных «Росгвардии». Их мощные тела охватывают специальные «бронежилеты», походка уверенная, весь вид преисполнен достоинства и силы. И совсем не верится, что кто-то из них ещё полчаса назад бегал за мячиком или с упоением грыз старую шину. Утром в четверг, 5 февраля, нас встречает на КПП Виталий С. — начальник кинологической службы и командир кинологического взвода. Специалист экипируется, — сообщает он. — Сейчас будет готов». Едва приоткрывается калитка на территорию кинологического городка, воздух лопается по швам от разноголосого лая. Малинуа Панда, повизгивая, прыгает и тянет лапы сквозь решётку. Обитателям вольеров крайне любопытно, кто пришёл к ним в гости. День служебной собаки стартует в 6 утра, рассказывает Виталий. У большинства хвостатых бойцов есть время спокойно позавтракать. Но один из них приступает к выполнению обязанностей сразу. Нужно обойти периметр части и убедиться, что всё в порядке: нарушителей нет, мин — не обнаружено.

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

После этого можно временно вернуться в вольер. Он разделён на зону выгула и зимник, где стоит тёплая будка. Для собаки это — её собственная территория. Здесь она полновластная хозяйка, в вольере даже не надевают ошейники и не подают команд. «Это её личное пространство, — объясняет Виталий. — Она должна себя чувствовать спокойно. Это всё равно что к вам домой зайдёт человек и начнет командовать».

Дело по темпераменту Состоят в кинологическом взводе немецкие и бельгийские овчарки, есть даже ротвейлер: он служит по контракту вместе с хозяином. Основных направлений работы два: патрульно-разыскное и минно-разыскное. Караульных собак в Калининграде сейчас нет. На чём будет специализироваться пёс, определяется его темпераментом. Более агрессивные, боевитые идут в патрулирование, задержание, конвоирование, сопровождение, используются в работе по следу: везде, где важна способность жёстко реагировать на нарушителя. Добрые и меланхоличные занимаются поиском мин. Им часто приходится работать при большом скоплении людей: на вокзалах, в аэропортах. Необходимо, чтоб пёс оставался спокойным и контактным, не стрессовал сам и не пугал других. Обучение проходит в специализированных центрах в Москве, Тюмени или Санкт-Петербурге. Каждый кинолог постигает науку вместе со своей собакой, получает сертификат, а после служит с ней плечом к плечу. Пёс в сапогах Наш сегодняшний «специалист» — существо редкого обаяния. Лохматый красавец Живаго с роскошными седыми усами и грозными клыками — патрульный с девятилетним стажем.

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

Его человеческий партнёр, кинолог Александр, заканчивает экипировку пса: поправляет плотный зимний жилет-шлейку. Такая одёжка и от холода спасёт, и от бандитского ножа. На лапах у Живаго — трогательные ботиночки с мягкой красной подкладкой и нескользящей резиновой подошвой. Новые, — кивает Саша. — Сейчас посмотрим, как ему в них, удобно или нет». Главная задача такой обувки — защитить подошвы от разъедающих реагентов. Кстати, сейчас обмундирование уже фирменное. А в прежние годы кинологи, бывало, шили своим подопечным бахилы сами, из брезента и прорезиненной ткани.

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

Как раз в этот момент Живаго, виляя хвостом, устремляется вперёд по обледеневшей дорожке. Похоже, ему всё нравится. Приход инструктора для собаки всегда радость — это значит, сейчас начнётся что-то интересное. «Когда хозяин приближается, у неё уже азарт, она готова, — говорит командир. Ритуал надевания специального снаряжения — ошейник, поводок — и она уже заряжена для работы, уже предвкушает». Каждый день строится по специальному расписанию, отведено время разным тренировкам, уходу за шерстью, уборке. Живаго в «Росгвардии» давно: ему уже девять лет, а из Тюмени Александр, тогда сам едва закончивший срочную службу, привёз его девятимесячным щенком. Так что годы дрессуры для них обоих уже позади. Но обучение — процесс непрерывный. Коты где-то рядом Живаго лихо проходит по полосе препятствий кинологического городка, молниеносно минует каждый снаряд. Вдруг, пытаясь перехватить взгляд собаки, Александр негромко бормочет: «кис-кис-кис!» Пёс с готовностью поворачивает голову. А кинологи хохочут над нашим недоумением. В своё время, объясняет Саша, стоило немалого труда отучить Живаго бросаться на кошек. На других животных он реагировал спокойно, а тут — ни в какую. Успеха наконец достигли. Но до сих пор лучший способ завладеть его вниманием — вот так намекнуть, что где-то рядом таится кот.

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

Но кота здесь нет. Потому Живаго демонстрирует несколько трюков: ходит змейкой меж ног кинолога, балансирует на задних лапах, приносит мяч. И это вовсе не цирковой номер напоказ, а тоже часть работы. «Развлекательные» команды укрепляют отношения собаки и её хозяина, обеспечивают им комфорт, хорошее настроение, взаимную симпатию и доверие. И настоящую дружбу. Без этого тут никуда: недаром очень часто, когда псу приходит время отправляться на пенсию, кинолог забирает его домой. Вот и у Виталия его овчарка Рона, с которой они отслужили на пару восемь лет, теперь член семьи. «Кинологами не становятся, — улыбается он, — кинологами рождаются. У меня с детства так было». Фигуранты не пройдут По пути к спортивному городку, где Живаго будет тренировать задержание нарушителя, вспоминаем легендарную кинокартину «Ко мне, Мухтар!» Этот фильм, как известно, снят по реальным событиям — и кинологическая служба в нём показана так же правдиво, как глубокая привязанность инспектора и животного. «Бывает даже, — рассказывает Виталий, — когда люди приходят без опыта, а собака уже обученная. И тогда кинолог учится у собаки, а не наоборот. Она показывает характер. Допустим, если человек что-то неправильное делает, может на него порычать, помешать ему. Собака его может воспитывать тоже. Вот так возникает у них тандем». В спортивном городке нас уже ждёт «фигурант» — сотрудник, специально облачённый в гигантских размеров костюм, который сложно прокусить. Он будет изображать нарушителя, а задача пса — блокировать нападение, задержать злоумышленника и контролировать каждое его движение, пока партнёр-человек выполняет свою часть работы.

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

Живаго справляется с заданием всё с той же отлаженной чёткостью. Кажется, ему немного жаль, что всё закончилось так быстро. В качестве компромисса Александр предлагает ему погрызть спортивный снаряд — закреплённую на стойке старую шину. Пёс с наслаждением вонзает в неё зубы, весело порыкивая, мотает головой. Ух и задаст он сейчас трёпку этому резиновому злодею! На службе Родине Даже немного жаль, что настоящих преступников Живаго за годы службы обезвредить пока так и не удалось. Зато его соратники, которые сейчас несут службу на СВО, каждый день доказывают, что паёк едят не зря. «У нас уже почти полвзвода съездило, — рассказывает начальник кинологической службы. — Задачи поставленные выполняем. В разминировании участвуем, схроны с оружием находим, диверсантов задерживаем». По данным на 2026 год, за время специальной военной операции специалисты кинологической службы «Росгвардии» и их питомцы обнаружили более 2,5 тонны взрывчатых веществ, около 100 тысяч взрывоопасных предметов, свыше тысячи единиц оружия и порядка 1,5 миллиона боеприпасов. Но и в мирной жизни быть в отличной форме для каждого служебного пса — дело первостепенное. На улицах Калининграда росгвардейцы следят за порядком вот уже десять лет. Каждый вечер кто-то из собак сопровождает своего кинолога в патруле. По всем районам проложены маршруты. Летом смена продолжается шесть часов, зимой, в морозы — четыре, каждые два часа делается перерыв на обогрев. Селфи не получится У прохожих патрульные с собакой обычно вызывают интерес и симпатию, часто просят разрешения погладить или сфотографировать, сделать селфи. Но это строго запрещено: в служебное время как-либо касаться пса или взаимодействовать с ним посторонним нельзя.

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

А вот нарушители спокойствия к патрулю в сопровождении кинолога относятся с большим пиететом, чем просто к патрулю. Росгвардейцы говорят, что само присутствие рядом мощного пса — уже инструмент психологического воздействия. Иногда тому приходится разок гавкнуть, чтоб дебошир замолчал, тихо извинился и отошёл. Иногда хватает просто сесть рядом. И это хорошо, потому что реакция на любое резкое движение и команду кинолога у пса мгновенная. «Однажды мой сослуживец был в патруле, — рассказывает Александр, — Навстречу мужчина шёл с бутылкой пива. Подошли, представились. Что-то ему не понравилось... Он начал убегать. Собака его догнала, схватила за рукав, задержала. До отдела довезли, составили протокол». Медицинская помощь горожанину тогда не понадобилась, отделался порванной курткой и лёгким испугом. Применение служебной собаки в таком случае считается правомерным. Когда хвостатый патрульный возвращается в свой вольер, там темно и тихо — отбой в кинологическом городке в 21:00. Живаго и Александр прощаются до утра. Старый пёс встряхивается, освободившись от амуниции, и ныряет в будку. Может быть, ему приснится сегодня кошка. Или тёплая рука хозяина. Или новые подвиги на службе, которая стала всей его жизнью. В этом году российская кинологическая служба отмечает своё 117-летие. Её история началась 21 июня 1909 года, когда в Санкт-Петербурге открылся первый питомник сыскных собак и школа дрессировщиков. В составе «Росгвардии» современные кинологи служат с 2016 года. Около 500 военнослужащих и сотрудников ведомства удостоены государственных наград. Младший сержант Александр Бузин и старший прапорщик Василий Юрьев стали Героями России (посмертно).