В ЖК «Балтийский бриз» действует скидка 5%, рассрочка без переплат и кладовая в подарок

Застройщик группы «СК Монолит» представляет новый жилой комплекс на побережье, созданный для местных жителей и гостей региона.

Балтийск — уникальное место для комфортной жизни, где история встречается с морской стихией. Выбор именно этой качественной среды станет отличным вкладом в будущее для вас и ваших детей.

ЖК «Балтийский бриз» на улице Чехова — это воплощение мечты об уютном доме у моря. Он находится всего в 500 м от побережья и вблизи развитой инфраструктуры города.

Почему стоит выбрать это место?