В ЖК «Балтийский бриз» действует скидка 5%, рассрочка без переплат и кладовая в подарок

Застройщик группы «СК Монолит» представляет новый жилой комплекс на побережье, созданный для местных жителей и гостей региона.
Балтийск — уникальное место для комфортной жизни, где история встречается с морской стихией. Выбор именно этой качественной среды станет отличным вкладом в будущее для вас и ваших детей.
ЖК «Балтийский бриз» на улице Чехова — это воплощение мечты об уютном доме у моря. Он находится всего в 500 м от побережья и вблизи развитой инфраструктуры города.
Почему стоит выбрать это место?
- Море у ваших ног: наслаждайтесь прогулками по оборудованному пляжу и любуйтесь морскими закатами прямо у своего дома.
- Развитая инфраструктура: в шаговой доступности находятся школы, больницы и магазины.
- Зона для спорта: напротив жилого комплекса расположен стадион «Балтиец» с большим футбольным полем, баскетбольной площадкой, игровой зоной для детей и бесплатными тренажёрами.
- Большое экопространство: рядом находится идеальная зона отдыха для всей семьи — парк им. А. Головко с широкими дорожками, лавочками и кафе, где можно приобрести кофе или выпечку.
Как будет выглядеть новый комплекс?
Дом выполнен по уникальному дизайн-проекту. В строительстве и отделке используются только премиальные материалы, долговечные и эстетически привлекательные.
Выбор квартир в двух корпусах широк: от уютных однокомнатных до просторных трёхкомнатных. Площадь — от 37 до 92,31 кв. м. Разнообразие планировок позволит найти идеальное жильё. Цены на однокомнатные квартиры площадью 38,22 кв. м начинаются от 5 962 320 рублей.
Что обеспечивает удобство для жильцов?
На территории комплекса предусмотрены детские площадки и зоны отдыха. Дом оснащён современными лифтами, передовыми системами безопасности и коммуникациями.
ЖК «Балтийский бриз» возводится строительной компанией «Монолит», известной многолетним опытом и безупречной репутацией на рынке недвижимости.
Планируемый срок сдачи объекта в эксплуатацию — I квартал 2026 года.
Подробнее о ЖК «Балтийский бриз» можно узнать на сайте или по телефону +7 (4012) 52-10-99.
Специальные предложения от застройщика
- Скидка 5% при 100%-й оплате.
- Беспроцентная рассрочка (до июня 2026 года).
- При покупке трёхкомнатной квартиры кладовая в подарок.
Предложение ограниченно, успейте забронировать.
С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф.