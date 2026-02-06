Любите ли вы Брамса: как тот привёз в Кёнигсберг и симфонию, и рояль, положив начало концертам в неположенных местах

Проводить концерты здесь придумал директор оперного театра Макс Штегеман, которому не давала покоя слава Гевандхауса. Маклеры, ребята рациональные, согласились сразу. Кессонированный потолок, волшебная акустика, площадь в 630 квадратов — такому богатству и простаивать? Ну нет. В зале по соседству выставлялись Дега, Мане, Тулуз-Лотрек, размеченные в каталоге цифрами цен, а сюда в обычный вторник взял и приехал Брамс — захватив рояль, который доставили из Брауншвейга.

13 апреля 1880 года колокольчик прозвенел ровно в 13 часов — торги закончились. От мыслей о земном зал Кёнигсбергской биржи освобождался по расписанию. Утром — деньги, вечером — стулья музыка.

У Иоганнеса были свои слабости — он отличался привязанностью к знакомым инструментам, у кёнигсбержцев свои — те имели привязанность к Брамсу.

Его играли в книжном на Paradeplatz (Парадплац), на концертах в зоопарке; бывало, в холле клиники и других нехарактерных для этого местах. О нём регулярно писал Густав Дёмпке — один из главных критиков в Кёнигсберге. Новые пьесы показывал скрипач Йозеф Иоахим, который приезжал сюда по несколько раз в год. К личной встрече город точно был готов.

13 апреля в половине восьмого, чуть страсти вокруг сделок улеглись и внимание опять сконцентрировалось, она и случилась. Брамс продирижировал Второй симфонией в большом биржевом зале. Сыграл Концерт для фортепиано с оркестром. И знаменитые «Венгерские танцы».