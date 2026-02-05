Белорусский импортёр решил отправить в Калининградскую область саженцы голубики, «забив» на маркировку

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Специалисты управления Россельхознадзора по Калининградской области обнаружили нарушения при ввозе на территорию региона партии саженцев голубики сорта Блюкроп. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Контрольное мероприятие без взаимодействия с предпринимателем провели 3 февраля в отношении ООО «Полесьефлора», которое занимается поставками плодового посадочного материала из Белоруссии. В ходе проверки установлено, что на упаковке отсутствует обязательная информация: надписи на латинском языке, номер партии, дата упаковки и количество саженцев.

Подобные нарушения противоречат ч. 2 ст. 17 Федерального закона «О семеноводстве», а также требованиям приказа Минсельхоза № 347 от 6 апреля 2023 года.

В результате предприятию вынесли предостережение о недопустимости дальнейших нарушений.