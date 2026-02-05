Снег, гололёд и до –6: какой будет погода в Калининградской области в пятницу

ВКонтакте

В пятницу, 6 февраля, в Калининградской области сохранится неустойчивая синоптическая обстановка. Об этом сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

По информации синоптиков, в ночные часы температура воздуха составит от –3 до –6 °C, местами возможны слабые осадки в виде снега, переохлаждённого или ледяного дождя и мороси. На дорогах вероятен гололёд.

Днём столбики термометров покажут –2…–4 °C, на юго-западе региона возможен подъём до –1 °C. На протяжении всего дня сохранится пасмурная погода, местами пройдёт слабый или умеренный снег, особенно во второй половине дня. В утренние часы в южных и западных районах области, включая Калининград, ожидаются переохлаждённые осадки с образованием наледи.

Ветер слабый или умеренный, ночью и утром — восточный, днём и вечером — северо-восточный. Его скорость составит 3–8 м/с, порывы в Калининграде — до 10 м/с, у побережья — до 13 м/с.