Блокада Балтийской косы обнажила старые проблемы: читайте в «Стране Калининград»

Фото: Валерия Надымова

Ссылка Рабочая неделя для жителей посёлка на Балтийской косе началась напряжённо: с субботы, 31 января, к ним из-за морозов и льда перестал ходить паром из Балтийска. Остановка парома — лишь вершина айсберга Жительница Балтийской косы, директор местного инфомузея «Старый Люнет» Валерия Надымова,рассказала «СК», что, хоть экстренная реакция властей и помогла добиться двух паромов в день, это всё же показывает глобальную проблему. — Ситуация в субботу, когда отменили паром, была вполне штатной: все коренные косовцы знают, что такие морозы, отливы, восточный ветер были всегда. Но раньше они не превращались в чрезвычайную ситуацию. Буксир разбивал лед, а в самом посёлке были пекарня, санчасть с хирургами и зубным врачом, начальная школа, разные группы детсадов и ясли, много техники у военных и в лесхозе. И все службы в экстренных случаях действовали слаженно, — говорит Валерия. От чего годами страдают местные жители — в «Стране Калининград».

Фото: Ксения Андреева

Учительница создала уникальный музей первых переселенцев Калининградка Ирина Кунц уже была героиней публикации в «Стране Калининград». Мы познакомились с ней как с автором бренда вязаной одежды, известного по всей России. А ещё она много лет собирает по всей области старинные предметы быта. Сейчас её коллекция разместилась в стенах калининградской гимназии №40, где Ирина работает преподавателем истории. — Я собираю у кого что осталось, завалялось на чердаках, в подвалах старых домов, у бабушек и прабабушек. О том, что где–то есть что–то интересное, рассказывают знакомые или ученики. Обычно такие вещи обнаруживаются, когда разбирают дома, в которых жили пожилые родственники. Прялку, например, нашла на чердаке в старом доме под Черняховском. На этот чердак лет 10-15 никто не заходил, окно всегда было открыто. Естественно, прялка была в плачевном состоянии. Владельцы хотели её выбросить. Но я забрала, отреставрировала. И теперь она вполне рабочая, — рассказала Ирина. История музея и его необычные экспонаты — в «Стране Калининград».

Фото: Станислав Ломакин