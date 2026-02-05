Блокада Балтийской косы обнажила старые проблемы: читайте в «Стране Калининград»

Рабочая неделя для жителей посёлка на Балтийской косе началась напряжённо: с субботы, 31 января, к ним из-за морозов и льда перестал ходить паром из Балтийска.
Остановка парома — лишь вершина айсберга
Жительница Балтийской косы, директор местного инфомузея «Старый Люнет» Валерия Надымова,рассказала «СК», что, хоть экстренная реакция властей и помогла добиться двух паромов в день, это всё же показывает глобальную проблему.
— Ситуация в субботу, когда отменили паром, была вполне штатной: все коренные косовцы знают, что такие морозы, отливы, восточный ветер были всегда. Но раньше они не превращались в чрезвычайную ситуацию. Буксир разбивал лед, а в самом посёлке были пекарня, санчасть с хирургами и зубным врачом, начальная школа, разные группы детсадов и ясли, много техники у военных и в лесхозе. И все службы в экстренных случаях действовали слаженно, — говорит Валерия.
Учительница создала уникальный музей первых переселенцев
Калининградка Ирина Кунц уже была героиней публикации в «Стране Калининград». Мы познакомились с ней как с автором бренда вязаной одежды, известного по всей России. А ещё она много лет собирает по всей области старинные предметы быта. Сейчас её коллекция разместилась в стенах калининградской гимназии №40, где Ирина работает преподавателем истории.
— Я собираю у кого что осталось, завалялось на чердаках, в подвалах старых домов, у бабушек и прабабушек. О том, что где–то есть что–то интересное, рассказывают знакомые или ученики. Обычно такие вещи обнаруживаются, когда разбирают дома, в которых жили пожилые родственники. Прялку, например, нашла на чердаке в старом доме под Черняховском. На этот чердак лет 10-15 никто не заходил, окно всегда было открыто. Естественно, прялка была в плачевном состоянии. Владельцы хотели её выбросить. Но я забрала, отреставрировала. И теперь она вполне рабочая, — рассказала Ирина.
Почему в театре кукол не гасят резко свет
Калининградский театр кукол Александр Перебейнос возглавляет последние 28 лет.
— Александр Семёнович, что-нибудь предвещало, что вы станете директором театра кукол?
— В юности я был полностью поглощён спортом. Но потом в моей жизни появился человек, который затащил меня в народный театр. И всё, больше я из театра не уходил. Примечательно, что жизнь в Калининграде не входила в мои планы. В 1980 году я сюда попал по распределению, чтобы открепиться и уехать в Москву. Но неожиданно для себя влюбился в этот город, да так, что решил остаться. Дальше была череда рокировок. Работа в Доме народного творчества, в драмтеатре. В конце концов, стал заместителем директора в театре кукол. Чему очень рад!
