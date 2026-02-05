Прокуратура через суд добивается ликвидации самостроя в Виштынецком нацпарке

Прокуратура Нестеровского района через суд добивается освобождения участка в границах национального парка «Виштынецкий» от незаконной постройки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Проверка показала, что на землях особо охраняемой природной территории была самовольно реконструирована нежилая постройка. В результате этих работ появился полноценный объект капитального строительства, чего закон не допускает.
Районный прокурор подал иск в суд с требованием снести здание. Заявление находится на рассмотрении.
В Калининграде отправили под домашний арест директора «Куршской косы» Анатолия Калину. Корреспонденты «Клопс» побывали в нацпарке, чтобы узнать, как он живёт в отсутствие многолетнего руководителя и какие мнения есть относительно задержания Калины.