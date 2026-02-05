Машину отобрали, дело завели: калининградка снова попалась пьяной за рулём

ВКонтакте

В Калининграде лишённая водительских прав 49-летняя местная жительница снова попалась пьяной за рулём. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД в четверг, 5 февраля.

Сотрудники Госавтоинспекции остановили у дома по ул. Псковской Hyundai для проверки документов. Сидевшая за рулём женщина, по внешним признака, была пьяна. От прохождения освидетельствования на месте калининградка отказалась.

«При проверке нарушительницы по базам данных было установлено, что в декабре 2025 года она привлекалась к административной ответственности за езду в нетрезвом виде и была лишена права управления транспортным средством на 20 месяцев», — рассказали в полиции.

Автомобиль изъяли и отправили на специализированную стоянку. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость»). Подозреваемой грозит до двух лет лишения свободы.