Авторазбор «Клопс»: из-за чего на Левитана сбили ребёнка и почему такие ДТП будут повторяться

Ссылка «Клопс» продолжает рубрику «Авторазбор» — мы изучаем видео и обстоятельства громких ДТП, а также спорные дорожные ситуации. Прислать запись можно на news@klops.ru или в личные сообщения редакции в соцсетях. Что произошло По оперативной информации, 12 января около 13:05 в районе дома №58 на улице Левитана в Калининграде 35-летний водитель легковушки сбил 7-летнего ребёнка, который выбежал из-за автобуса. Мальчик получил травмы и был доставлен в ДОБ.

Позиция Госавтоинспекции В ГАИ напомнили, что согласно пункту 4.3 ПДД РФ пешеходы обязаны переходить дорогу по зебрам, а при их отсутствии — на перекрёстках по линии тротуаров или обочин. И помнить, что водитель физически не способен мгновенно остановить автомобиль.

Почему случилось ДТП В администрации Калининграда заявили, что причиной аварии стало несоблюдение пешеходом пункта 4.3 ПДД. С этой позицией согласились в УМВД. В полиции добавили, что обращений от жителей об изменении здесь схемы движения не поступало. По данным ГАИ, с 2020 года до 11 января 2026-го на этом участке не фиксировали ДТП с наездами на пешеходов.

Только ли ошибка ребёнка? Эксперты считают, что объяснять аварии исключительно нарушением ПДД — значит игнорировать реальные условия, в которых живут и передвигаются люди. У этого участка есть сразу несколько проблемных особенностей. 1. Остановка общественного транспорта находится напротив жилых зданий. Ребёнок, как и большинство пассажиров, стремился попасть домой как можно быстрее, вот и побежал через дорогу.

2. Пешеходный переход расположен далеко и имеет П-образную форму. Чтобы добраться до него, нужно перейти ещё одну улицу, а до дома — сразу три. Такая «логистика» отбивает желание идти по правилам не только у детей, но и у взрослых.

Это подтверждается поведением пассажиров на видео. Каждый раз, когда автобус останавливается, люди переходят дорогу напрямую — перед транспортом или за ним.

3. Отсутствует нормальный тротуар. Зимой люди идут по заснеженной обочине, в ненастье — по грязи и плитам. 4. Нет ограничений для автомобилей. Машины могут беспрепятственно обгонять автобус, стоящий на остановке. Не видна даже разметка. В такой ситуации сбить пешехода можно, независимо от того, где он вышел. Почему такие ДТП будут повторяться Пока ситуация выглядит системной. Автобус стоит — машины его объезжают. Пешеход выходит — водитель его не видит вовремя. Итог предсказуем. Выходит, что действия ребенка не причина ДТП, а скорее последствия неудобной городской среды. По мнению редакции «Клопс», полностью исключить подобные аварии можно, если: обустроить пешеходные переходы непосредственно у остановок в обоих направлениях;

установить ограничители или «отбойники», не позволяющие автомобилям обгонять автобус на остановке. Личный транспорт вообще не имеет приоритета на дорогах города. Заездные карманы и ограждения от проблем не избавят. Первые тормозят движение общественного транспорта. Ограждения же создают ложное ощущение безопасности: водители прибавляют скорость, а последствия столкновения с забором бывают тяжелыми. Что собирается делать администрация Редакция направила официальный запрос в мэрию. В ответе говорится, что МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт» готовит изменения в проект организации дорожного движения. Они предусматривают установку знаков ограничения скорости до 30 км/ч на участке от улицы Казачьей до Вознесенского. Работы проведут до конца первого квартала 2026 года. Это единственные изменения, которые планируются в этом месте.