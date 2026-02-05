Авторазбор «Клопс»: из-за чего на Левитана сбили ребёнка и почему такие ДТП будут повторяться

«Клопс» продолжает рубрику «Авторазбор» — мы изучаем видео и обстоятельства громких ДТП, а также спорные дорожные ситуации. Прислать запись можно на news@klops.ru или в личные сообщения редакции в соцсетях.
Что произошло
По оперативной информации, 12 января около 13:05 в районе дома №58 на улице Левитана в Калининграде 35-летний водитель легковушки сбил 7-летнего ребёнка, который выбежал из-за автобуса. Мальчик получил травмы и был доставлен в ДОБ.
Позиция Госавтоинспекции
В ГАИ напомнили, что согласно пункту 4.3 ПДД РФ пешеходы обязаны переходить дорогу по зебрам, а при их отсутствии — на перекрёстках по линии тротуаров или обочин. И помнить, что водитель физически не способен мгновенно остановить автомобиль.
Почему случилось ДТП
В администрации Калининграда заявили, что причиной аварии стало несоблюдение пешеходом пункта 4.3 ПДД. С этой позицией согласились в УМВД.
В полиции добавили, что обращений от жителей об изменении здесь схемы движения не поступало. По данным ГАИ, с 2020 года до 11 января 2026-го на этом участке не фиксировали ДТП с наездами на пешеходов.
Только ли ошибка ребёнка?
Эксперты считают, что объяснять аварии исключительно нарушением ПДД — значит игнорировать реальные условия, в которых живут и передвигаются люди.
У этого участка есть сразу несколько проблемных особенностей.
1. Остановка общественного транспорта находится напротив жилых зданий. Ребёнок, как и большинство пассажиров, стремился попасть домой как можно быстрее, вот и побежал через дорогу.
2. Пешеходный переход расположен далеко и имеет П-образную форму. Чтобы добраться до него, нужно перейти ещё одну улицу, а до дома — сразу три. Такая «логистика» отбивает желание идти по правилам не только у детей, но и у взрослых.
Это подтверждается поведением пассажиров на видео. Каждый раз, когда автобус останавливается, люди переходят дорогу напрямую — перед транспортом или за ним.
3. Отсутствует нормальный тротуар. Зимой люди идут по заснеженной обочине, в ненастье — по грязи и плитам.
4. Нет ограничений для автомобилей. Машины могут беспрепятственно обгонять автобус, стоящий на остановке. Не видна даже разметка. В такой ситуации сбить пешехода можно, независимо от того, где он вышел.
Почему такие ДТП будут повторяться
Пока ситуация выглядит системной. Автобус стоит — машины его объезжают. Пешеход выходит — водитель его не видит вовремя. Итог предсказуем. Выходит, что действия ребенка не причина ДТП, а скорее последствия неудобной городской среды.
По мнению редакции «Клопс», полностью исключить подобные аварии можно, если:
- обустроить пешеходные переходы непосредственно у остановок в обоих направлениях;
- установить ограничители или «отбойники», не позволяющие автомобилям обгонять автобус на остановке. Личный транспорт вообще не имеет приоритета на дорогах города.
Заездные карманы и ограждения от проблем не избавят. Первые тормозят движение общественного транспорта. Ограждения же создают ложное ощущение безопасности: водители прибавляют скорость, а последствия столкновения с забором бывают тяжелыми.
Что собирается делать администрация
Редакция направила официальный запрос в мэрию. В ответе говорится, что МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт» готовит изменения в проект организации дорожного движения. Они предусматривают установку знаков ограничения скорости до 30 км/ч на участке от улицы Казачьей до Вознесенского.
Работы проведут до конца первого квартала 2026 года. Это единственные изменения, которые планируются в этом месте.
