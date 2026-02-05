«Это уже не совпадение»: калининградку дважды ударило током в городском троллейбусе

ВКонтакте

«Сам себе контролёр» продолжает собирать обращения калининградцев о проблемах в общественном транспорте. В очередном выпуске — вопросы электротранспорта.

Калининградка Татьяна пожаловалась, что её дважды ударило током в одном и том же троллейбусе. Неприятности с пассажиркой произошли утром 3 и 4 февраля на маршруте №7.

Женщина ехала на работу, садилась на остановке «Улица Грига» и выходила на «Городской больнице» на Горького. Готовясь к выходу через переднюю дверь, Татьяна взялась за вертикальный поручень — и в этот момент почувствовала удар током.

«По ощущениям — как статическое электричество, с характерным звуком. Руку дёрнуло сразу. Я обратила внимание, что поручни сейчас металлические, без специального покрытия», — рассказала читательница.

В первый раз калининградка решила, что причиной могло стать статическое электричество: она снимала перчатки, чтобы оплатить проезд. Однако на следующий день ситуация повторилась при тех же обстоятельствах.

Татьяна обратила внимание, что рядом с каждым таким поручнем установлен терминал безналичной оплаты. Она не исключает, что проблема может быть связана именно с этим оборудованием.

«Я не специалист по электричеству, но совпадение слишком точное. Значит, есть какая-то проблема», — считает пассажирка.

«Клопс» направил запрос заводу-изготовителю и на предприятие «Калининград-ГорТранс».

«Трамваев много, а мы стоим и мёрзнем»

Читатель Александр пожаловался, что на трамвайном кольце на улице Аллея Смелых пассажиры почти 50 минут ждали транспорт. По словам калининградца, стояли сразу четыре трамвая: у водителей одновременно был обеденный перерыв.

О подобной ситуации уже рассказывали пассажиры «Калининград-ГорТранс». Тогда речь шла об автобусах.