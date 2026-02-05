По примеру легендарного хирурга: Беспрозванных призвал молодых врачей оставаться в Калининградской области

ВКонтакте

Алексей Беспрозванных заявил о необходимости создавать условия, чтобы молодые специалисты оставались работать в регионе. Пост губернатор Калининградской области опубликовал в своём телеграм-канале в четверг, 5 февраля.

По словам главы региона, медицина — одна из самых сложных и важных профессий, а для новых кадров это призвание, а не просто работа. «Важно, чтобы начинающие врачи связывали свою жизнь с Калининградской областью. Где бы ни учились, работали и спасали земляков здесь. Наша задача — создать для них все условия», — отметил Беспрозванных.

В качестве примера для новых поколений губернатор привёл Льва Моисеевича Шора — легендарного калининградского хирурга, со дня рождения которого исполнилось 110 лет. Во время штурма Кёнигсберга именно Шору поручили разработать план медицинского обеспечения операции.

После войны специалист более трёх десятилетий проработал главным хирургом, восстанавливал систему здравоохранения практически с нуля, стал почётным гражданином города и заслуженным врачом страны. Лев Шор создал школу калининградской хирургии, опубликовал свыше сотни научных работ и воспитал несколько поколений врачей, в том числе собственных детей.

«Приятно видеть, что современные медики продолжают дело Льва Моисеевича. Так же искренне, так же самоотверженно и с такой же любовью к людям», — подытожил глава области.