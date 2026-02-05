«КалининградСтройИнвест» объявляет специальную акцию: скидки до 7% на квартиры у побережья

«КалининградСтройИнвест» объявляет специальную акцию, позволяющую жителям и гостям Калининградской области стать владельцами жилья на берегу Балтийского моря с максимальной экономией финансов. Предложение действует до 28 февраля 2026 года и актуально для покупателей новостроек в трёх жилых комплексах — «Шелесте», «Клевере» и «Берег. Морской».
Жилой дом «Шелест» (Светлогорск)
«Твой дом в гармонии с природой» — слоган, определяющий концепцию и философию «Шелеста». Сосновый лес создаёт естественную приватность этого малоэтажного дома. А натуральные цвета фасадов и архитектурные решения «растворяют» его в окружающей среде, создавая по-настоящему гармоничный жилой объект. Жить здесь — это в полной мере жить на природе: видовые квартиры и экологичность локации. Но со всеми преимуществами доступной инфраструктуры и развитого курортного города рядом.
Практические преимущества покупки квартиры в ЖК «Шелест»:
- качественное строительство и надёжные материалы;
- просторные светлые помещения квартир с высокими потолками и удобной продуманной планировкой;
- дизайнерские места общего пользования, современное благоустройство;
- удобная транспортная доступность и развитая инфраструктура района;
- идеальная экология и чистый воздух благодаря близости сосновых лесов.
При покупке квартиры в доме № 2 ЖК «Шелест» действует акционная скидка в 5%.
Жилой квартал «Клевер» (Пионерский)
Малоэтажный ЖК «Клевер» идеально подойдёт тем, кто ценит свежий морской воздух и спокойствие приморского курорта. «Клевер» находится в уникальном месте между Светлогорском и Пионерским, имея инфраструктуру двух городов-курортов. Комплекс оснащён современными системами коммуникаций, имеет удобный подъезд и открытую парковочную зону. Всего пять домов обеспечивают уединение и комфорт малоэтажной застройки с городскими удобствами.
Почему стоит рассмотреть покупку квартиры здесь?
- Малоэтажное строительство.
- Действительно широкий выбор площадей и планировок квартир.
- Современные коммуникации и качественная отделка помещений.
- Экологически чистая местность и непосредственная близость пляжа.
- Развитая инфраструктура включает кафе, магазины и спортивные площадки.
- Высокая ликвидность приобретаемых квартир.
Подробнее о комплексе и открытых к продаже квартирах — на сайте ЖК.
Воспользуйтесь предложением и получите скидку 7% на любую квартиру в ЖК «Клевер».
Жилой комплекс «Берег. Морской» (Светлогорск)
Если есть мечта о жизни в красивом доме у моря, то в ЖК «Берег» эту мечту возможно реализовать в полной мере. Элитные жилые архитектурные ансамбли расположены рядом с песчаными пляжами. Перед архитекторами стояла нетривиальная задача: создать современный жилой комплекс, который впишется в существующую среду и в то же время будет нести в себе ДНК Балтики и старого Раушена с его курортной атмосферой.
«Берег. Морской» — это два дома высотой семь этажей, в которых расположится 241 квартира.
В ЖК все жилые пространства имеют высоту 2,9 метра, эксплуатируемую кровлю и панорамное остекление. К преимуществам комплекса необходимо также отнести просторные лоджии, панорамные окна; качественную шумоизоляцию; автономную крышную котельную; два лифта в каждом подъезде; увеличенную площадь входных групп; современный дизайн МОПов и архитектурную подсветку фасадов.
Строительство комплекса повлечёт за собой благоустройство Олимпийского бульвара — здесь появится современная городская среда с островками отдыха и прогулочными зонами.
Что получит собственник квартиры в ЖК «Берег. Морской»?
- Индивидуальные проекты дизайна интерьеров.
- Прекрасные морские панорамы из окон вашей будущей квартиры.
- Близость моря и возможность прогулок вдоль берега.
- Высокое качество материалов и надёжность конструкции здания.
- Все преимущества, заложенные в концепции этого жилого объекта.
Подробнее о комплексе: bereg.ksi39.ru. Выбирайте понравившуюся квартиру и сэкономьте 5% от её общей стоимости.
Все три жилых объекта имеют высокое качество постпродажного обслуживания благодаря наличию у застройщика собственной управляющей компании.
Акция на покупку со скидкой до 7% действует ограниченное время: до 28 февраля текущего года. Расскажут о подробностях акции и помогут в подборе квартир специалисты отдела продаж «КалининградСтройИнвест»: +7 (4012) 61-55-07.
Покупайте жильё комфортно и выгодно вместе с «КалининградСтройИнвест»!
ЖК «Берег. Морской»: застройщик АО «СЗ "Стройком"», проектная декларация по ссылке.
ЖК «Клевер» Дом № 4: застройщик АО «СЗ "Лидер"», с проектной декларацией можно ознакомиться по ссылке.
ЖК «Шелест»: застройщик: ООО «СЗ "Светлогорский"», с проектной декларацией можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф.
