«КалининградСтройИнвест» объявляет специальную акцию: скидки до 7% на квартиры у побережья

«Твой дом в гармонии с природой» — слоган, определяющий концепцию и философию «Шелеста». Сосновый лес создаёт естественную приватность этого малоэтажного дома. А натуральные цвета фасадов и архитектурные решения «растворяют» его в окружающей среде, создавая по-настоящему гармоничный жилой объект. Жить здесь — это в полной мере жить на природе: видовые квартиры и экологичность локации. Но со всеми преимуществами доступной инфраструктуры и развитого курортного города рядом.

Малоэтажный ЖК «Клевер» идеально подойдёт тем, кто ценит свежий морской воздух и спокойствие приморского курорта. «Клевер» находится в уникальном месте между Светлогорском и Пионерским, имея инфраструктуру двух городов-курортов. Комплекс оснащён современными системами коммуникаций, имеет удобный подъезд и открытую парковочную зону. Всего пять домов обеспечивают уединение и комфорт малоэтажной застройки с городскими удобствами.

При покупке квартиры в доме № 2 ЖК «Шелест» действует акционная скидка в 5%.

Подробнее о комплексе и открытых к продаже квартирах — на сайте ЖК.

Воспользуйтесь предложением и получите скидку 7% на любую квартиру в ЖК «Клевер».

Жилой комплекс «Берег. Морской» (Светлогорск)

Если есть мечта о жизни в красивом доме у моря, то в ЖК «Берег» эту мечту возможно реализовать в полной мере. Элитные жилые архитектурные ансамбли расположены рядом с песчаными пляжами. Перед архитекторами стояла нетривиальная задача: создать современный жилой комплекс, который впишется в существующую среду и в то же время будет нести в себе ДНК Балтики и старого Раушена с его курортной атмосферой.

«Берег. Морской» — это два дома высотой семь этажей, в которых расположится 241 квартира.