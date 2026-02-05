В Калининграде принялись латать одни улицы, а с других даже не убрали лёд (фото, видео)

Как рассказали в администрации города, для устранения аварийных дефектов применяют холодный асфальт. Дорожники работают на пересечении Герцена и Колхозной, проспекте Победы, Суворова, Московском проспекте, Ялтинской, проспекте Калинина и на других улицах.

При этом кое-где асфальта не видно вовсе. На улице Савенко, названной в честь бывшего мэра Калининграда, проезжая часть практически скрыта под ледяными наростами. Водителям приходится пятиться и пропускать друг друга. Читательница «Клопс» Татьяна прислала в редакцию видео. Женщина опасается, что с новым снегопадом проехать по улице станет просто невозможно.

По нормативам, гололёд на дорогах должны устранить в течение 12 часов после снегопада. Между тем с момента последних осадков в Калининграде прошло уже больше недели.

Не лучше ситуация во многих дворах — например, на Левитана. «Машины выехать не могут, они буксуют, и мы ходим и скользим», — рассказывает Вера.