В Калининграде принялись латать одни улицы, а с других даже не убрали лёд (фото, видео)

В Калининграде возобновили ямочный ремонт на основных улицах, при этом многие второстепенные до сих пор даже не очистили ото льда. «Клопс» узнал, где идут работы, а кому из горожан приходится пробираться через торосы.

Как рассказали в администрации города, для устранения аварийных дефектов применяют холодный асфальт. Дорожники работают на пересечении Герцена и Колхозной, проспекте Победы, Суворова, Московском проспекте, Ялтинской, проспекте Калинина и на других улицах.

Фото Михаила Лаврукайтиса

При этом кое-где асфальта не видно вовсе. На улице Савенко, названной в честь бывшего мэра Калининграда, проезжая часть практически скрыта под ледяными наростами. Водителям приходится пятиться и пропускать друг друга. Читательница «Клопс» Татьяна прислала в редакцию видео. Женщина опасается, что с новым снегопадом проехать по улице станет просто невозможно.

По нормативам, гололёд на дорогах должны устранить в течение 12 часов после снегопада. Между тем с момента последних осадков в Калининграде прошло уже больше недели.

Не лучше ситуация во многих дворах — например, на Левитана. «Машины выехать не могут, они буксуют, и мы ходим и скользим», — рассказывает Вера. 

Фото Веры Карамышевой

Жительница Советского проспекта ехала домой на машине со скоростью 5 км/ч: «Хотела припарковаться, но автомобиль развернуло на льду перпендикулярно дороге. Выйдя, я чуть не упала, поскользнувшись на льду. Боюсь, что в другой раз чью-то машину может так же развернуть, и она въедет в мою».

Фото читателя

На Аксакова местные жители ждут, когда уедут машины, и катаются по парковке на коньках. 

Фото Софии Сафроновой

В Калининградской области за год не снизилось число погибших в ДТП.

